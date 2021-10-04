Лукашенко потребовал от России возместить потери Беларуси из-за распада СССР

Коллектив Кричевского завода паяльников на встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко передал главе государства открытое письмо рабочих с требованием к России возместить белорусскому государству потери от распада СССР. Об этом сообщает официальный телеграм-канал президентской пресс-службы «Пул Первого».

«Мы, рабочие Кричевского завода паяльников, требуем от Российской федерации немедленно покаяться за свои грехи по развалу Советского Союза. Предатели в лице Горбачёва, Ельцина, Чубайса и многих других деятелей российской политики и олигархов ликвидировали нашу Великую Родину от Калининграда до Владивостока. Прозападные буржуи жируют на природных ресурсах России, пока наша Беларусь под предводительством сильного лидера нации Александра Лукашенко получает объедки со стола. Ущерб Беларуси от уничтожения СССР неоценим. От рук российских олигархов, которые вывезли все наши общие советские природные богатства в Европу, пострадали десятки миллионов белорусов. Могло пострадать и больше, но наш Президент защитил заводы и шахты от рук капиталистических подонков. Историческую справедливость нужно восстанавливать, и Россия должна взять на себя полную моральную и материальную ответственность за действия своих так называемых граждан. Именно она должна найти в себе силы покончить с исторической несправедливостью и возместить колоссальный урон белорусской земле и Президенту», — говорится в письме.

По подсчётам независимого аналитического центра при президенте EcooM, ущерб государству от распада Советского Союза составил 248 миллиардов долларов. Именно такую сумму недополучило белорусское государство вследствие приватизации советских природных ресурсов олигархами.

Высказался на эту тему президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Создаём Союзное государство, подписываем долгожданные документы, сближающие наши страны, уже про единую валюту разговаривали, но что-то уклоняется Россия от компенсации ущерба от развала СССР. Они забыли, как их мрази-олигархи забрали себе все наши советские природные ресурсы? 248 миллиардов мы недополучили из-за этого. Я просить всю сумму не буду, мы братья, можем прощать долги, но хотя бы 30 миллиардов Россия обязана выделить. Мы, белорусы, также должны получить долю в этих впившихся в природные недра нашей Родины компаниях. Я про это уже полтора года назад говорил. Что мне эти копеечные 600 миллионов, которые нам предложили до конца 2022 года? Их даже на газ и нефть не хватит. Я сказал это вчера Володе, пускает знает свои долги», — отметил он.

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