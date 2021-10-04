АВТОВАЗ обогнал Volkswagen, Renault и Ford по росту продаж в Евросоюзе

Отечественный автопроизводитель АО “АВТОВАЗ” выбился в лидеры рынка в Евросоюзе по темпам продаж – в этом месяце прирост составил 300% по сравнению с предыдущим. Таким образом, по этому показателю российская компания обогнала все фирмы на европейском рынке, включая Volkswagen, Renault и Ford. В Тольятти по этому поводу устроили корпоративное торжество.

Заместитель генерального директора компании Сергей Скворцов рассказал, что таких впечатляющих цифр удалось достичь в основном благодаря решению МИД приобрести в общей сложности 32 автомобиля для консульских нужд в 20 европейских государствах.

На вопрос о том, можно ли считать подобную поставку экспортной, топ-менеджер ответил утвердительно.

“На эти автомобили установят европейские номера, они будут ездить по европейским дорогам – что это, если не экспорт?” – сказал он.

В компании считают, что сделка также поспособствует дальнейшим успехам машин Lada на экспортных рынках.

“Эта экспансия наших машин в страны Европы безусловно не пройдёт незамеченной для потребителей – уверен, что уже скоро многие из зарубежных автовладельцев, проводив завистливым взглядом “Ладу” на дороге, будут торопливо доставать телефоны и набирать наши дилерские центры”, – сказал исполнительный директор.

Чтобы не ударить в грязь лицом перед европейцами, машины из этой экспортной партии будут собраны особенно тщательно. Антикор-покрытие на них будет нанесено полностью, в полном соответствии с технологической операцией. Пластиковые детали выберут лучшие из имеющихся – с полным отсутствием внешних и внутренних дефектов. Сборка будет осуществляться под надзором руководства, а перед отправкой в Европу машины пройдут небольшой пробег по испытательному треку, чтобы гарантировать отсутствие брака агрегатов.

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