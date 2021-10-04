 

АВТОВАЗ обогнал Volkswagen, Renault и Ford по росту продаж в Евросоюзе

04.10.2021, 16:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отечественный автопроизводитель АО “АВТОВАЗ” выбился в лидеры рынка в Евросоюзе по темпам продаж – в этом месяце прирост составил 300% по сравнению с предыдущим. Таким образом, по этому показателю российская компания обогнала все фирмы на европейском рынке, включая Volkswagen, Renault и Ford. В Тольятти по этому поводу устроили корпоративное торжество.

Заместитель генерального директора компании Сергей Скворцов рассказал, что таких впечатляющих цифр удалось достичь в основном благодаря решению МИД приобрести в общей сложности 32 автомобиля для консульских нужд в 20 европейских государствах.

На вопрос о том, можно ли считать подобную поставку экспортной, топ-менеджер ответил утвердительно.

“На эти автомобили установят европейские номера, они будут ездить по европейским дорогам – что это, если не экспорт?” – сказал он.

В компании считают, что сделка также поспособствует дальнейшим успехам машин Lada на экспортных рынках.

“Эта экспансия наших машин в страны Европы безусловно не пройдёт незамеченной для потребителей – уверен, что уже скоро многие из зарубежных автовладельцев, проводив завистливым взглядом “Ладу” на дороге, будут торопливо доставать телефоны и набирать наши дилерские центры”, – сказал исполнительный директор.

Чтобы не ударить в грязь лицом перед европейцами, машины из этой экспортной партии будут собраны особенно тщательно. Антикор-покрытие на них будет нанесено полностью, в полном соответствии с технологической операцией. Пластиковые детали выберут лучшие из имеющихся – с полным отсутствием внешних и внутренних дефектов. Сборка будет осуществляться под надзором руководства, а перед отправкой в Европу машины пройдут небольшой пробег по испытательному треку, чтобы гарантировать отсутствие брака агрегатов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.06 / Анастасия Макеева сыграла свадьбу в Крыму из-за съемок на полуострове

13.05 / Финал “Российской студенческой весны” объединил 3,5 тысячи участников

30.05 / Кремль: Путин и Лукашенко согласовали второй транш в $500 млн для Беларуси

08.12 / Мнение: “Частники” в ЦАР

27.09 / Владимир Путин завершил карьеру хоккеиста

12.03 / Боевики ИГ напали на блокпост сирийской армии в Дейр эз-Зоре

04.09 / Непонимающая жена – Личное мнение

12.06 / Эксперт Якушев рассказал о способах увеличения доходов на пенсии

19.08 / Мнение: Минусы переезда в деревню

30.06 / Мнение: Конституция и Путин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика