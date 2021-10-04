 

“Пытают пережаренным шашлыком”: Саакашвили пожаловался на унизительные условия содержания в грузинской тюрьме

04.10.2021, 9:31, Разное
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Экс-президент Грузии и экс-глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашавили, который 1 октября был арестован в Грузии, рассказал об условиях своего содержания в колонии. 

В своем письме для сторонников экс-президент жалуется на пытки. Его заставляют надевать поверх тюремной робы галстук в горошек. Также Саакашвили недоволен отношением охранников и тюремным рационом, который был скорректирован специально для него. 

“Отвратительные, нечеловеческие условия, пытают пережаренным шашлыком и абхазским полусладким вином. К моей тюремной робе добавили галстук, который должен быть плотно затянут. Охранники дразнят, оскорбляют меня и грозятся посадить меня в камеру с осетинами”, – сообщает в своем письме политик. 

Сторонники бывшего президента пообещали, что нынешняя власть и руководство тюрьмы поплатятся за такие преступления. Колонны митингующих уже направились к зданию правительства в Тбилиси.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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