“Пытают пережаренным шашлыком”: Саакашвили пожаловался на унизительные условия содержания в грузинской тюрьме

Экс-президент Грузии и экс-глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашавили, который 1 октября был арестован в Грузии, рассказал об условиях своего содержания в колонии.

В своем письме для сторонников экс-президент жалуется на пытки. Его заставляют надевать поверх тюремной робы галстук в горошек. Также Саакашвили недоволен отношением охранников и тюремным рационом, который был скорректирован специально для него.

“Отвратительные, нечеловеческие условия, пытают пережаренным шашлыком и абхазским полусладким вином. К моей тюремной робе добавили галстук, который должен быть плотно затянут. Охранники дразнят, оскорбляют меня и грозятся посадить меня в камеру с осетинами”, – сообщает в своем письме политик.

Сторонники бывшего президента пообещали, что нынешняя власть и руководство тюрьмы поплатятся за такие преступления. Колонны митингующих уже направились к зданию правительства в Тбилиси.

—