«Архив Пандоры» – об офшорах мировых лидеров и чиновников

3 октября 2021 Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» (The Pandora Papers).

Это результат работы более 600 журналистов из более 150 СМИ из 117 стран мира, в распоряжении которых оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов. От России в расследовании принимали журналисты из «Важных историй».

В «Архиве Пандоры» 12 миллионов документов, которые занимают три терабайта данных. По объему этот архив превышает все предыдущие утечки документов, в том числе «Панамский архив», в котором содержатся документы только одного офшорного регистратора.

Из россиян в архиве упоминаются, среди прочих, близкая подруга Владимира Путина и якобы мать его третьей дочери Светлана Кривоногих, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно и зять Сергея Лаврова Александр Винокуров. У Винокурова журналисты кроме ряда виргинских офшоров также обнаружили израильское гражданство.

Константина Эрнста «Важные истории» связали с офшором на Британских Виргинских островах, участвовавшим в проекте по реконструкции, а на самом деле сносу и перестройке под торговые центры старых советских кинотеатров. Средства на этот проект выделяли российские госбанки. У 34-летней падчерицы Сергея Чемезова Екатерины Игнатовой и ее бабушки, тещи главы «Ростеха» Людмилы Рукавишниковой обнаружились активы — в том числе роскошную яхту и виллу в Испании — на 22 миллиарда рублей, которыми те владеют через, опять-таки, виргинские офшоры. А у Светланы Кривоногих нашлась квартира в Монако за 3,6 миллиона евро.

Из других мировых лидеров в архиве встречаются, например, имена премьер-министра Пакистана Имрана Хана, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, короля Иордана Абдаллы II, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева и президент Украины Владимир Зеленский.

Несколько политиков, упомянутых в архиве — например, Бабиш и Зеленский — прямо провозглашали частью своей предвыборной программы борьбу с коррупцией и обогащением элит. При этом у Бабиша, который сейчас ведет предвыборную кампанию (парламентские выборы в Чехии состоятся 8 и 9 октября), журналисты нашли купленное в 2009 году через офшор шато во Франции стоимостью 22 миллиона долларов, а у Зеленского и его партнеров по продакшн-компании «Квартал 95» — сеть офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе. Деньги из этих компаний вкладывались в элитную лондонскую недвижимость. Перед выборами 2019 года Зеленский передал свою долю в этих офшорах Сергею Шефиру, который сейчас занимает должность его первого помощника. Однако журналисты утверждают, что прибыль от этих офшоров до сих пор получает жена Зеленского.

Синиша Мали, бывший мэр Белграда и близкий друг президента Сербии Александра Вучича, в 2015 году отрицал, что ему принадлежат 24 квартиры в элитном жилом комплексе на черноморском побережье Болгарии. Он даже обещал отдать журналистам ключи от этих квартир, если они докажут, что они действительно находятся в его собственности. Теперь это известно точно.

Кроме мировых лидеров и чиновников, в «Архиве Пандоры» встречаются имена знаменитостей, не связанных с властью напрямую. Это, например, тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который, как утверждают журналисты, хранил свою зарплату в андоррском банке и не заплатил с нее налоги в Испании, певица Шакира (она через своего юриста уже заявила, что ни с каким криминалом или уходом от налогов не связана) и супермодель Клаудия Шиффер.