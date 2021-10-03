Универсальный овощ: тыква может помочь выровнять тон и сделать кожу сияющей

Тыква является не только вкусным, но и очень полезным продуктом, который позволяет улучшить состояние здоровья. Этот овощ помогает повысить красоту не только изнутри, но и снаружи. Натуральная тыквенная маска является очень хорошим косметическим средством, которое помогает улучшить состояние кожи и сделать ее более гладкой и красивой.

Польза тыквы для красоты

Пигментные пятна являются одним из самых характерных признаков старения. Если на кожных покровах наблюдается пигментация, то стоит использовать тыкву, которая поможет избавиться от признаков повреждения солнцем. Вот несколько основных преимуществ этого овоща.

Тыква является отличным отшелушивающим средством, которое способствует осветлению тусклой кожи. Фруктовые ферменты и альфа-гидроксикислоты, содержащиеся в этом овоще, помогают убрать омертвевшую кожу и сделать ее более сияющей и яркой.

Тыква богата витамином А. Это полезный антивозрастной ингредиент. Благодаря этому тыква отлично подходит для устранения пигментных пятен и выравнивания тона кожи.

Также в составе овоща содержится витамин С и бета-каротин, который способствует выработке коллагена для улучшения цвета и текстуры кожных покровов.

Вот несколько полезных масок, которые можно использовать осенью для улучшения состояния кожи.

Тыква и йогурт

В составе этого овоща содержатся альфа-гидроксикислоты, которые способствуют обновлению клеток и выравниванию тона кожи. Витамин С подавляет выработку меланина, предотвращая образование новых пигментных пятен. Молочная кислота, содержащаяся в йогурте, способствует отшелушиванию кожных покровов и обновлению клеток.

Для приготовления макси нужно смешать по 1 ст. л. тыквенного пюре и йогурта без добавок. Готовое средство нанести на область с темными пигментными пятнами и оставить на 15 минут. Ополоснуть теплой водой и просушить. Повторять процедуру 2-3 раза в неделю.

Яблоко и тыква

В составе тыквы содержится много различных антиоксидантов, которые способствуют мягкому отшелушиванию и улучшению текстуры кожных покровов.

В составе яблок содержатся полезные кислоты, которые помогают избавиться от омертвевших клеток. Для приготовления маски потребуется:

¼ ст. пюре тыквы; ½ зеленого яблока; 1-2 ст. л. молока; 1 ст. л. меда; щепотка корицы.

Яблоко очистить и нарезать. Поместить его вместе с тыквой в блендер и перебить до однородного состояния. Добавить молоко и мед. Все перемешать.

Нанести на лицо и шею, избегая области вокруг глаз. Оставить на 15 минут. Хранить маску можно в течение 2 недель в закрытом контейнере.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Тыква, специи и миндальная мука

Тыква богата фитонутриентами, которые способствуют увлажнению сухой кожи, восстановлению ее после повреждения солнечными лучами, а также поддержанию здорового уровня выработки подкожного жира. Кроме того, тыква содержит натуральные ферменты, которые делают кожу яркой и мягкой.

Миндальная мука способствует отшелушиванию омертвевшей кожи, а натуральные масла обеспечивают антивозрастное и увлажняющее действия. Кроме того, стоит добавлять приправы для устранения микробов и бактерий. Для приготовления маски потребуется:

1 ст. л. миндальной муки; ¼ ст. пюре тыквы; ¼ ч. л. молотого имбиря; ¼ ч. л. молотого мускатного ореха; ½ ч. л. молотой корицы.

Перемешать все ингредиенты до однородного состояния. Нанести маску на чистое лицо и шею. Слегка помассировать. Оставить на 15-20 минут. Смыть теплой водой.

Тыква с сахаром

В тыкве содержится витамин С и бета-каротин, способствующие усиленной выработке коллагена, который помогает уменьшить морщины.

Можно добавить сахар, чтобы сделать кожу мягкой и гладкой. Чтобы приготовить маску, потребуется:

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода 1 ч. л. белого сахара; 2 ст. л. пюре тыквы; 1 ч. л. сока лимона.

В небольшой миске перемешать все ингредиенты. Нанести ровным слоем на чистую кожу. Оставить на 10 минут, затем слегка помассировать. Смыть теплой водой.

Крем для тела с тыквой

Ферменты, содержащиеся в составе тыквы, помогают смягчить огрубевшие участки кожи, а витамин Е удерживает влагу. Для приготовления крема потребуется:

½ ст. коричневого сахара; ¼ ст. тыквенного пюре; 14 ст. масла оливы.

Перемешать все ингредиенты, нанести на влажные чистые покровы и помассировать 1 минуту. Смыть водой. Повторять процедуру 2 раза в неделю. Хранить остатки в герметично закрытом контейнере 2-3 недели.

Сузить поры при помощи меда и тыквы

Этот овощ способствует отшелушиванию кожи и очищению пор. Чтобы убрать покраснение, стоит добавить мед, обладающий противовоспалительным действием.

Нужно перемешать 1 ч. л. тыквенного пюре с таким же количеством меда. Нанести на все участки с расширенными порами. Оставить на 15 минут и смыть водой. Повторять через день.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Маска для волос

Витамины, содержащиеся в тыкве, увеличивают кровообращение, а также помогают доставить полезные и питательные вещества к фолликулам волос. Это способствует стимулированию прядей.

Чтобы увлажнить локоны и получить дополнительный объем, нужно добавить масло кокоса. Для этого нужно перемешать 1 ст. л. пюре тыквы с 2 ч. л. масла кокоса. Нанести средство на кожу головы, немного помассировать, оставить на 20 минут и смыть. Повторять процедуру 2 раза в неделю.

Применение тыквенных семян

Цинк, содержащийся в семенах тыквы, помогает контролировать выработку подкожного жира и снимает воспаление.

Для этого нужно перетереть в порошок 1 ст. л. семян тыквы и перемешать их с зубной пастой. Нанести на прыщи. Смыть через 15 минут.

Как еще можно применять тыкву?

Можно сделать специальные кубики из меда и тыквы. Использовать в качестве хорошего отшелушивающего средства. Для этого также можно сделать специальный скраб из тыквы и специй.

Для улучшения состояния волос нужно смешать 1-2 ст. л. меда и 1 ст. пюре тыквы. Нанести на волосы и кожу головы. Надеть сверху шапочку для душа, оставить на 15 минут и смыть.