 

Секрет кроется в пуговице: как застегнуть джинсы, чтобы они идеально сидели на талии (видео)

03.10.2021, 11:16, Разное
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Независимо от возраста, многие женщины предпочитают носить на работу или в повседневной жизни джинсы. Они удобны, практичны и красивы, с ними можно составить множество замечательных образов. Однако часто так бывает, что подходящие по всем параметрам брюки слишком широки в области талии.

Решить эту проблему помогает ремень. Однако не все хотят его надевать. Еще один вариант – перешить пуговицу. Но не все любят заниматься шитьем. Да и оторваться пришитая пуговица может в самый неподходящий момент. Этого не случается с джинсовой пуговицей. Она цельнометаллическая. Ее ножка вставляется в сквозное отверстие на джинсовой ткани и закрепляется с обратной стороны. Такая не оторвется. Ее тоже можно переставить в нужное место на поясе, но это весьма хлопотное дело. Однако есть способ, позволяющий и джинсовую пуговицу оставить на месте, и объем брюк на поясе регулировать.

Хитрость с пуговицей

Практически все модели джинсов на поясе имеют петли, удерживающие ремень. Называются они шлевки. Вот этой шлевкой и нужно воспользоваться, чтобы уменьшить ширину брюк в области талии.

Вам нужно надеть джинсы и застегнуть их обычным способом. Далее нужно просунуть пуговицу в ближайшую к ней шлевку, а затем застегнуть брюки так, как вы это делаете каждый раз (продев в петельку).

Шлевка обычно пришивается от пуговицы на расстоянии примерно 3-5 см. Когда вы вставляете в эту петлю пуговицу, объем штанов на талии становится на 3-5 см меньше. Это помогает сделать брюки на талии уже. Никакие подручные средства вам для этого не понадобятся. Весь процесс занимает пару секунд.



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