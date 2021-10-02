Полосатый свитер, тренч и прямые джинсы: десять основных принципов французской осенней моды

Всем известно, что французская мода является одной из самых изысканных, поэтому есть смысл поучиться принципам комплектации гардероба именно у француженок. Вот несколько предметов одежды, которые помогут вам выглядеть стильно и привлекательно осенью нынешнего года.

Полосатый свитер

Очень оригинальная и стильная расцветка, которая снова возвращается (полосатая одежда находилась на пике моды в прошлом веке). Вы можете выбрать цвета, которые вам больше всего импонируют и сочетаются между собой. Горизонтальная полоска – это универсальный принт, который замечательно смотрится на свитере любого фасона и из любого материала (однако лучше, если изделие будет изготовлено из натуральной пряжи).

Тренч

Столбик температуры опускается вниз, и нет более удобной и практичной одежды для перехода с теплого времени года на холодное. Если вы купите изделие высокого качества, у вас будет возможность носить его долгие годы. То есть тренч прослужит вам не один, а минимум пять или шесть сезонов. Поэтому никогда не экономьте на качестве и останавливайте свой выбор на достойных и относительно дорогих моделях.

Клетчатый пиджак

Если у вас до сих пор нет блейзера в парижском стиле, пришло время позаботиться о том, чтобы он пополнил ваш гардероб. Это отличная одежда на случай, когда на улице будет не очень холодно, но и не настолько тепло, чтобы одеваться в легкие вещи. Его преимущество заключается и в том, что клетчатый пиджак можно надеть прохладным весенним или летним вечером. Поэтому вы приобретаете предмет одежды практически для всех сезонов (зимой также можно надеть его под пальто).

Пальто в клетку

Поскольку клетка сейчас в тренде, вы можете пополнить свой гардероб не только пиджаком, но и пальто. Выберите подходящее сочетание цветов, которое вам больше всего нравится и подходит к вашему типу (ориентируйтесь на тон кожи, цвет глаз и волос). Преимущество в том, что такую вещь (при условии, что она будет качественной) вы сможете также носить несколько сезонов (в том числе и в зимний, если зима не будет очень холодной).

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Пальто Тедди

Плюшевые вещи сейчас в тренде. Поэтому вы можете выбрать себе отличное мягкое, приятное на ощупь и теплое пальто Тедди. Выберите импонирующий вам цвет и сочетайте изделие с другими предметами одежды так, чтобы комплект смотрелся стильно и эффектно. Модными также по-прежнему остаются полупальто и пальто из искусственного меха.

Свитер-жилет

Отличным выбором, который оригинально и стильно дополнит любой наряд, является свитер-жилет. То есть вы можете выбрать вязаный жилет на пуговицах или отдать предпочтение модели без застежек и без рукавов. Под него можно надеть теплую рубашку, водолазку, обычный свитер из более тонкого (по сравнению с жилетом) материала. Выберите нужную вам длину и надевайте с юбкой или джинсами. Не забудьте дополнить образ красивым и стильным аксессуаром (например, модной сумкой).

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Обувь с открытой пяткой

Принято считать, что такую обувь нужно носить исключительно летом или в теплое время года. А почему бы не попробовать надеть ее осенью? Именно так поступают француженки. Когда на улице достаточно прохладно, в обуви с открытой пяткой совсем не холодно, поскольку мысок закрыт и пальцы ног надежно спрятаны. Если вы приобретете качественные сабо или другую модель, то убедитесь в этом сами. К тому же под брюками отсутствия этой детали не будет видно.

Кардиган

Этот предмет одежды вошел в моду еще в прошлом веке и до сих пор остается в тренде у французских женщин. Выберите кардиган нейтрального цвета, который подходит к большей части вещей в вашем гардеробе. Если вам понравится его носить, можно перейти к более смелым расцветкам и фасонам. Не имеет значения, будете ли вы его застегивать или нет, в любом случае ваш образ будет выглядеть лаконичным и целостным.

Прямые джинсы

Нет ничего более привлекательного, модного и практичного, чем старая и добрая классика. Если вы, как и француженки, любите носить джинсы, обязательно пополните ими свой гардероб. Причем вам нужно выбрать именно прямые брюки без клешей и эластичности. Никакие скинни и другие модели не будут смотреться так, как прямые джинсы. Вы можете их сочетать с любыми другими предметами одежды, и все ваши образы будут модными и эффектными.

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Джинсы можно носить с коротким или удлиненным верхом. Длину также можно выбрать любую. Если брюки слишком длинные, не торопитесь их отрезать, просто сделайте несколько оборотов и получите манжеты, которые также в этом сезоне являются хитом. Надевайте обувь на каблуке или танкетке, на плоской или грубой подошве. Преимущество прямых джинсов в том, что в сочетании с ними вся обувь смотрится просто потрясающе.

Кожаные изделия

Речь идет о куртках, пиджаках, плащах или пальто. Кожаные изделия можно всегда использовать в качестве верха в осеннюю погоду. Кроме того, они также являются внесезонными, поэтому, приобретя сейчас актуальную для времени года одежду, вы сможете использовать ее даже летом (например, надеть куртку на легкое платье). Если у вас пока еще нет вещей из кожи, начните с лаконичного, без лишних деталей и элементов, фасона. Если понравится, можно приобрести более креативную вещь.

Нужно также отметить, что речь сейчас идет не только о натуральной коже. В ассортименте магазинов есть много вариантов искусственных аналогов (так называемой экокожи), которые смотрятся ничуть не хуже, чем натуральные материалы. Плюс и в том, что такие вещи стоят значительно дешевле, поэтому можно позволить себе приобрести сразу несколько разноцветных и разноплановых по крою изделий.