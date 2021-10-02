 

Sohu предрек экологическую катастрофу

02.10.2021, 15:28, Разное
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Если Россия атакует своими гиперзвуковыми ракетами «Циркон» один из американских авианосцев, произойдет экологическая катастрофа.

Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

– Хоть и Россия не добилась значительных успехов в строительстве авианосцев, зато она придумала методы борьбы с ними, – пишет информационный портал Sohu.

Sohu предрек экологическую катастрофуКроме того, сайт указал на то, что Москва достигла больших успехов в разработке гиперзвуковых вооружений. В их числе противокорабельная крылатая ракета «Циркон», которая имеет репутацию одной из самых эффективных боевых систем, предназначенных для борьбы с авианосными группами США.

При этом в публикации Sohu предсказывается, что в случае атаки «Цирконов» по американскому авианосцу случится экологическая катастрофа. На борту данных судов находятся ядерные реакторы, повреждение подобного устройства приведет к утечке радиоактивных веществ в море.

Как ранее сообщалось, китайский ресурс Baijiahao отметил, что война между ядерными державами Россией и США продлилась бы «всего несколько часов».

Источник: EcoLi



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