 

Американец утверждает, что видел драку двух йети

02.10.2021, 7:06, Разное
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Житель США промышлял в ночном лесу охотой с помощью лука, когда "едва спасся" от "огромного Снежного человека" после того, как стал очевидцем драки двух бигфутов возле реки.

Мужчина по имени Марк был приглашен в серию аудиоподкастов "Sasquatch Stories" чтобы поведать о cвоем опыте встречи с йети. 

Марк не указал, когда это случилось, рассказал лишь, что в ту ночь он охотился в лесу вместе со своим другом и в какой-то момент они заметили впереди нечто темное и очень крупное. 

"Это точно не был медведь, мы хорошо знаем как выглядят медведи".

Когда это существо подошло ближе, Марк понял, что охвачен сильным страхом. В следующий момент он услышал тихий журчащий звук и когда посмотрел на своего друга, то увидел, что он обмочился от страха. А потом и сам Марк сделал то же самое.

Потом они оба наконец пришли в себя и побежали в сторону смотровой площадки, но тут услышали жуткие звуки.

"Справа от нас, у реки, мы услышали что-то еще, издающее какие-то сумасшедшие звуки. И когда это начало приближаться к нам, начался Ад.  Что-то там происходило, кто-то дрался, я имею в виду, что это звучало так, как будто два тираннозавра напали друг на друга. Был слышен хруст веток, крики и рычание".

"А через несколько секунд можно было услышать, как что-то бежит через кусты, и потом оно прыгнуло в реку. Затем все стихло".

Марк признался, что потом они оба еще раз сильно перепугались после того, как его друг посветил фонарем в ту сторону и они смогли хорошо рассмотреть одно из существ.

"Он осветил им все, что там стояло, но эта штука словно "втянула" в себя детали, словно губка. Мы могли хорошо видеть его силуэт, но видели лишь его волосы".

"Рука этого существа была чертовски огромной. Шакил О'Нил – крупный мужчина, но эта штука превзошла и его. В его ладонях мог бы легко поместиться мяч для пляжного баскетбола".

"Мы могли видеть его действительно хорошо. У него были большие ноги, большие бедра, сужающаяся кверху грудь. У него была круглая голова… Руки были очень длинными".

После того, как весь инцидент, казалось, подошел к концу, Марк объяснил, что он и его друг все еще оставались настолько напуганными, что им потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться, прежде чем они почувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы покинуть это место.

"Мы потом долго еще сидели там, дрожа, в темноте, наверное минут 15-20 просидели там. Потом у нас хватило смелости добраться до нашего грузовика, и мы убрались оттуда к черту", – говорит Марк. 



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