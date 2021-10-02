Маленький рот и длинные ногти на ногах: необычные стандарты красоты в некоторых восточных странах

На обложках журналов мы можем увидеть моделей с белоснежными зубами, точеными фигурами и полными губами. И пусть мировые стандарты красоты распространены повсеместно, у каждой страны есть свои уникальные традиции и обычаи, касающиеся женской красоты. Особенно самобытны они на Востоке. Расскажем о самых необычных из них ниже.

Черные зубы

Пока европейские девушки мечтают о белоснежной голливудской улыбке, в Азии зубы окрашивают в черный цвет. Это старинный обычай, зародившийся в Японии, а потом и распространившийся в Китае и Корее. Девушки окрашивали зубы в черный цвет, показывая свою готовность выйти замуж. Впрочем, сегодня этот обычай почти не практикуется.

Повязка на нос

В Иране огромной популярностью пользуются миниатюрные носы. Поэтому женщины здесь так любят делать ринопластику. Они не скрывают и не стесняются хирургического вмешательства. Наоборот, носят на носу специальную маску. Ее называют “лентой почета”. Ее надевают, чтобы показать окружающим свой высокий статус и богатство.

Очень длинная шея

В Таиланде у женщин ценится длинная шея. В племени каяни маленьким девочкам даже надевают на нее металлические диски. Когда они взрослеют, их шея вытягивается до неестественных размеров. Считается, что так девушки больше походят на драконов, которые особенно ценятся и почитаются в местном фольклоре.

Подпиливание зубов

На островах Ментаваи, находящихся неподалеку от Индонезии, проживает племя с достаточно необычной традицией. Всем женщинам здесь обязательно подпиливают зубы, превращая их в острые клыки. Процедуру проходят все девочки-подростки. Во-первых, потому что соплеменники находят такие зубы очень красивыми. Во-вторых, потому что считается, что ритуал их подпиливания помогает отогнать от человека злых духов.

Длинные ногти на ногах

В Индии популярен педикюр, который большинству из нас покажется странным. Там состоятельные девушки наращивают длинные ногти на ногах. Их обязательно окрашивают в яркие цвета и украшают стразами. Так женщины Индии показывают окружающим свой высокий статус.

Лицо в форме сердца

В Южной Корее особенно популярен тренд на лицо в форме сердца. Чтобы добиться нужных пропорций, девушки обычно наклеивают специальные утягивающие полоски. Другие идут дальше и решаются на пластические операции.

Сросшиеся брови

Пока в Европе и Америке женщины тщательно выщипывают брови, в Таджикистане женщины нисколько не стесняются густых волос. Наоборот, их красоту воспевают многие поэты Востока. Монобровь и вовсе считается невероятной удачей, потому что ее обладательница точно не останется без внимания мужчин.

Миниатюрный рот

Пышные губы не в почете в Кыргызстане. Здесь считается красивым миниатюрный рот с тонкими губами, напоминающими ниточки. Длинные руки и белоснежная кожа – еще одни “тренды” кыргызской красоты.