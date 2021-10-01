“Растопленный пекан”, “летний закат” и другие цвета волос, идеально подходящие для осени

Осень – отличное время для преображения. Солнце и жара больше не вредят волосам, поэтому ничего не должно останавливать вас, если вы решили перекрасить свои волосы. Но как выбрать подходящий оттенок? Осень – это время теплых и насыщенных цветов. Опавшая листва, созревшие ягоды, тыквы – все это стилисты используют для своего вдохновения. Расскажем ниже о самых модных осенних оттенках для волос.

“Осеннее тепло”

Если вы хотите добавить немного тепла в свою жизнь, вам подойдет этот вариант. Это глубокий медный тон, который напоминает об опавших красных листьях. А золотистые блики помогают добавить прическе больше объема.

Красные блики

Если вы не решаетесь перекрашивать все волосы, ограничьтесь красными бликами. Особенно хорошо они сочетаются с глубокими каштановыми оттенками. Экспериментируйте с насыщенностью бликов. Они могут быть ярко-красными или тыквенно-золотистыми.

“Летний закат”

Если вы любите экспериментировать, обратите внимание на этот оттенок. “Летний закат” – это насыщенно-рыжая краска, которую наносят на всю длину волос. Получается яркий и необычный цвет, отлично отражающий осеннее настроение.

Классический балаяж

Классические оттенки тоже в моде. Если вы не готовы становиться блондинкой, добавьте в прическу светлых прядей, сделав балаяж. Этот образ отлично подходит для брюнеток, которые не хотят постоянно подкрашивать корни.

Золотисто-каштановый

Золотисто-каштановый – это цвет горячего шоколада, в который добавили немного сливочной карамели. Этот напиток будет согревать вас осенью. Тот же самый эффект окажет и этот цвет волос, если вы решите его выбрать.

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Теплый каштановый

Этот вариант напоминает предыдущий, но пряди здесь чуть светлее. Он подойдет тем женщинам, которые хотят чуть более решительных перемен. Такой цвет делает прическу более объемной и многогранной.

“Растопленный пекан”

Этот цвет называют “растопленным”, потому что красный подтон как бы стекает вниз по прядям. Корни остаются естественными, а пряди приобретают легкий красновато-рыжеватый оттенок. Идеально подходит для осени.

“Осенняя брюнетка”

Тоже вариация “растопленного” окрашивания, но краска здесь намного ярче. Если вам нравятся насыщенные рыжие цвета, этот вариант идеально подойдет для вас.

“Счастливая пенни”

Пенни в Великобритании – это маленькая монетка, покрытая смесью из меди и золота. Именно от нее и произошло название оттенка. “Счастливая пенни” тоже медная, но не ярко-красная. Такой тон подойдет вам, если вы не любите вычурные цвета и больше всего цените естественность.