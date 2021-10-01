Киви и творог: ученые назвали 3 продукта, которые нужно есть на ужин пожилым людям

Безусловно, каждому в конце дня хочется вкусно и обильно покушать. Но не все продукты будут полезны для пожилого человека. Стоит помнить, что в принципе еда перед сном – это камень преткновения для многих.

В пожилом возрасте замедляются обменные процессы, также надо учесть, что состояние желудочно-кишечного тракта у всех людей разное. Поэтому некоторые могут есть шашлык и жирные блюда, а другие лишь манную кашу, да и то на обезжиренном молоке.

Вообще диетологи и врачи советуют пожилым людям отказаться от обильных приемов пищи в вечернее время. Следует максимальным образом сосредоточиться на правильном питании. Благодаря этому можно улучшить состояние своего здоровья. Далее мы рассмотрим продукты, которые полезно кушать пожилым людям в вечерний период времени.

Творог

Данный кисломолочный продукт отлично подходит для ужина пожилого человека. В твороге содержатся жирорастворимые витамины и казеиновый белок. Последний переваривается постепенно. Благодаря этому он обеспечивает организм всеми нужными аминокислотами.

Творог помогает сохранить мышечную массу от разрушения. Подобное особенно актуально для людей пожилого возраста, так как в этот период происходит усиленный распад мышечной ткани, что в свою очередь негативно сказывается на работе суставов и мышц.

Не следует забывать, что в твороге содержится и кальций (его легкоусвояемая форма), который все-таки хоть как-то может помочь сохранить прочность костей.

Специалисты советуют отказаться от употребления нежирного творога. Такой продукт менее полезный, чем жирный. Оптимальный вариант – приобретать творог с жирностью 5-9%.

Киви

Вечером фрукты не очень полезно есть. Но всегда есть исключения. На ужин очень полезно кушать киви. В этом плоде содержится много антиоксидантов, которые неким образом омолаживают организм. Также данный фрукт способствует выработке серотонина. Последний улучшает сон пожилого человека.

Довольно большое количество клетчатки положительно влияет на работу кишечника, способствует снижению избыточного веса и уменьшению аппетита. Врачи рекомендуют употреблять киви за два часа до сна.

Миндаль

Этот орех, в отличие от других, является источником мелатонина (гормона сна). То есть этот вкусный продукт будет насыщать организм витаминами, полезными жирными кислотами, магнием, белками. Поэтому миндаль способствует здоровому сну.

Нужно заметить, что вечером не стоит употреблять слишком большое количество орехов. 30 грамм будет достаточно.