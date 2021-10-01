Очень стильно и тепло по-сезону: как носить кардиган в качестве топа

Кардиганы в осенних образах являются хорошей идеей. Мы пережили тонкие модели длиной до пояса, которые носили в качестве накидки поверх платья. Мы использовали удлиненные кардиганы из грубой шерсти в качестве легкого осеннего пальто. И вот теперь дизайнеры предлагают нам носить стильные трикотажные вещицы вместо блузок. Рассмотрим, как это работает.

Новый способ ношения

Мода на трикотажную одежду подарила нам кардиганы с узорами, вышивкой и косами. Силуэт оверсайз, укороченная длина и неглубокий вырез позволяют носить кардиганы вместо блузок и рубашек. Если в течение дня вы планируете расстегивать верхний слой, тогда надевайте под низ укороченный топ нейтральной расцветки.

Носить модные кардиганы можно со строгими брюками, джинсами, длинными юбками, кожаными брюками и шортами. Выбор низа зависит от целей вашего выхода. Следует помнить, что матовая рельефная поверхность кардигана лучше всего сочетается с глянцевыми блестящими текстурами.

Преимущество перед свитером

Осенью модницы традиционно достают из своих шкафов свитеры. Однако этот предмет гардероба маловариативен за счет отсутствия застежек, излишнего объема и длины. Другое дело – кардиган, пуговицы которого позволяют регулировать площадь открытых участков тела.

Вы можете не застегивать верхнюю пуговицу, чтобы игриво приспустить один рукав с плеча. Также вы можете проигнорировать пару нижних пуговиц, чтобы продемонстрировать брюки с завышенной талией. В некоторых моделях кардиганов вместо пуговиц используется молния или шнуровка. Так или иначе, все эти изделия легко регулируются.

Сочетание оттенков

Весьма безопасными и практичными считаются монохромные образы из темно-серого объемного кардигана и черных джинсов. Чтобы подчеркнуть линию талии, заправляйте изделие внутрь. Также вы можете надевать поверх штанов тонкий ремешок. По такому же принципу следует выстраивать образ с голубыми джинсами. Просто подберите кардиган холодных пастельных оттенков и наслаждайтесь своим выбором.

Теплые осенние оттенки хорошо уживаются друг с другом. Например, желтый “дружит” с бежевым, а коричневый – с красным. Но в этом сезоне дизайнеры предлагают нам немного поэкспериментировать с цветовыми решениями.

Например, ярко-красный кардиган вы можете дополнить виниловыми брюками холодного розового оттенка.

Сдержанная элегантность

Если вы рассчитываете заменить кардиганом белую офисную рубашку, выбирайте изделие белого или бежевого оттенка. Дополнить элегантный образ помогут короткая черная юбка и высокие сапоги. Совет: кардиган можно не заправлять внутрь полностью. Достаточно подоткнуть переднюю часть, чтобы обозначить талию и длинные ноги.