Главная особенность пантеры —загадочность: какое ваше животное по дате рождения и что оно символизирует

Предлагаем узнать, какое животное соответствует вашей дате рождения и какими чертами характера оно вас наделило. Информация позволит узнать о себе и своих близких что-то новое. Нумерологический гороскоп не так популярен, как астрологический и китайский, но не менее достоверен.

Собака

Даты рождения:

1.01 – 9.09; 1.04 – 3.04; 15.06.- 20.06; 10.07 – 15.07; 28.09 – 30.09; 1.12-16.12.

Если ваше животное – собака, значит, вы очень искренний, преданный и добродушный человек. Вы не отступаете от своих принципов даже в карьере и бизнесе, не готовы идти по головам, предпочитая мирную простую жизнь. Стараетесь избегать конфликтов, поэтому всегда окружены друзьями. Нередко у собак имеются незаурядные творческие задатки и обостренное чувство эстетики. Они способны добиться многого в любой сфере, однако больше всего ценят возможность проводить время с близкими людьми. Берегите собак, это удивительно искренние люди.

Мышь

Даты рождения:

16.03-23.03; 15.04-26.04; 1.06-3.06; 1.07-9.07; 16.08-25.08.

Люди-«мыши» всегда готовы к приключениям, авантюрам, нестандартным поступкам. Это совершенно уникальные личности, привлекательные и жизнерадостные. Интерес их личности привлекает большое количество друзей и приятелей, они всегда находятся в центре внимания. Однако мышь очень чувствительна, поэтому ее легко обидеть.

Лев

Даты рождения:

10.01-31.01; 13.03-15.03; 22.05-31.05; 1.11-16.11.

Представитель этого знака ценит тишину и покой. Как настоящий царь, лев стремится всеми силами избежать конфликтных ситуаций и разрешать разногласия в конструктивном диалоге. Он ненавидит подолгу сидеть на одном месте, стремится к общению, постижению нового, путешествиям. Это очень общительный человек с развитыми задатками лидера. Окружающие обожают львов за их искреннюю доброту и стремление помогать.

Кошка

Даты рождения:

1.02-5.02; 24.03-31.03; 25.06-30.06; 27.07-31.07; 15.09-27.09; 17.11-30.11.

Обаятельная кошка всегда окружена большим количеством поклонников, несмотря на некоторую свою застенчивость. Она любит бывать в компании друзей, весело проводить время, отличается прекрасным чувством юмора. Однако против отдыха в уединении кошка также не возражает. Она любит общаться, но крайне осторожно относится к новым знакомым. Стать другом кошки непросто, она должна полностью доверять, но тем, кто прорвется сквозь ее сомнения, гарантирован самый верный и преданный друг, готовый прийти на помощь.

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Голубь

Даты рождения:

6.02-14.02; 14.05-21.05; 16.07-26.07; 1.09-14.09; 26.12-31.12.

Это один из самых оптимистичных знаков нумерологического гороскопа. Даже если ситуация кажется безвыходной, голубь не потеряет чувства духа и будет делать все, от него зависящее, чтобы исправить положение. Этот человек обожает порядок, в его квартире все разложено по полочкам, вплоть до того, что рубашки в шкафу распределены четко по цветам. Общительный, целеустремленный голубь окружен друзьями и приятелями, которые ценят его за искрометное чувство юмора. Этот человек готов поделиться своим хорошим настроением с целым миром, обладает незаурядными лидерскими качествами. Он мастерски умеет успокоить и утешить. Такие люди тонко чувствуют ложь и стараются не общаться с теми, кто однажды попытался ввести их в заблуждение. Поэтому если человек-«голубь» вам дорог, будьте с ним предельно честны.

Пантера

Числа рождения:

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Это самый загадочный и непредсказуемый знак гороскопа. Пантера без проблем разберется с любой, даже самой сложной жизненной ситуацией, причем сделает это с легкостью и грацией. Она способна принимать рациональные решения даже под давлением, всегда сохраняет хладнокровие. Однако не лишен знак и слабости – пантера обожает обсуждать своих знакомых за спиной, причем не испытывает ни малейшего угрызения совести, выбалтывая их тайны и выставляя их в непривлекательном свете. Из-за этого представители знака портят отношения с действительно дорогими им людьми и очень страдают. Но, сумев найти в себе силы избавиться от этого порока, пантеры становятся очень искренними людьми.

Обезьяна

Даты рождения:

1.03-12.03; 1.05-13.05; 21.06-24.06; 1.08-15.08; 1.10-15.10; 17.12-25.12.

Очень активный, динамичный и непоседливый человек, который не может долго находиться на одном месте. Рутина и необходимость сосредотачиваться вызывают в нем отчаяние. Обезьяна старается сделать все как можно быстрее, чтобы с головой погрузиться в новое дело, которое займет ее на непродолжительное время. А потом снова наскучит. Это гиперактивный человек, который старается всегда быть в центре внимания, наделен незаурядным творческим потенциалом. Обладает удивительной способностью мастерски выходить из сложных ситуаций. Кажется, что обезьяна – подлинный любимец фортуны, окруженный толпой единомышленников. Ненавидит конфликты и все, что связано с риском.

Черепаха

Даты рождения:

27.04-30.04; 4.06-14.06; 26.08-31.08; 16.10-27.10.

Это добрейший человек с прекрасным, дружелюбным характером, всеобщий любимец. Черепахи ненавидят любые разногласия и мастерски умеют разрешать конфликты с минимальными потерями. Черепаха не приемлет мщение, ложь, которую остро чувствует, относится к людям так, как те того заслуживают. Всегда готова прийти на помощь, при этом не ждет ответной поддержки. Это удивительно щедрые люди, получающие удовольствие от того, что могут делиться с близкими. При этом они рациональны и практичны.