Вторая очередь Эрмитажа откроется в Геленджике весной 2022 года

В рамках реализации федеральной программы «Народные музеи», цель которой познакомить россиян из отдалённых уголков страны с высоким искусством, в марте 2022 года в Геленджике (Краснодарский край) будет открыта вторая очередь Эрмитажа.

По мнению министра культуры Ольги Любимовой, появление такого заведения в этом месте призвано повысить культурный и образовательный уровень жителей Краснодарского края, а также увеличить туристический потенциал Геленджика.

«Вот скажите, какие у вас возникают ассоциации при упоминании Краснодарского края? Жара, хамство и сумасшедшие водители, одним словом, кубаноиды. О словарном запасе я вообще не говорю. В девяностых мы не занимались воспитанием и сейчас имеем такие проблемы. Теперь с появлением Эрмитажа люди будут стремиться к лучшему, заодно и туристический потенциал Геленджика увеличим», – заявила министр.

Как рассказала глава ведомства, строительство здания, в котором расположится Эрмитаж, ведётся с 2010 года и находится на особом контроле у президента. В нём планируют разместить картины из запасников картинной галереи. Помимо изобразительного искусства, посетители смогут посетить размещённые внутри театр, танцевальный зал, бассейн и СПА-салон. Для их удобства будет организован спуск к морю.

В будущем Минкульт рассматривает вопрос о создании филиала Третьяковской галереи в Армавире.

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