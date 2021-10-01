Акции ПАТП-1 выставят на продажу за 312,9 млн рублей

В ближайшие дни в соответствии с реализацией прогнозного плана приватизации муниципального имущества полный пакет акций АО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» будет выставлено на торги.

Начальная стоимость — 312,9 млн рублей, сообщили в администрации Рыбинска.

Впрочем, автотранспортное предприятие уже выставляли на продажу. Так, в 2013 году стоимость 100% пакета акций оценили в 223,5 миллиона. И, разумеется, не продали.

На сегодняшний день пакет акций включает объекты недвижимости, земельные участки, на которых расположено акционерное общество, и также транспортную сеть, которой владеет данное предприятие по заключенным контрактам.

Согласно бухгалтерской отчетности ПАТП-1, в 2020 году доля работы предприятия в сфере внутримуниципальных перевозок составляла около 46%. При этом, пассажиропоток за несколько лет снизился в два раза – с 16 606 тысяч человек в 2017 году, до 8 814 тысяч в 2020 году.

Выручка АО «ПАТП №1» за 2020 год составила 206 178 тыс. рублей, что ниже на 29% показателя 2019 года (290 677 тыс. рублей). За прошлый год сформировался убыток от продаж в размере 13,2 млн рублей. При этом, в 2019 году прибыль составила 26,7 миллиона.

Чистые активы ПАТП-1 на конец 2020 года составили 138,2 млн рублей. За год активы уменьшись на 10,4 миллионов (148,6 млн рублей в 2019 году).

Задолженность по долгосрочным кредитам и отложенным налогам по итогам 2020 года составила 40,3 млн рублей, по прочим обязательствам (в т.ч. заработная плата и текущие налоги) – 88,5 миллиона.

– Оценщиком был собран большой материал, в том числе бухгалтерская и налоговая отчетность. В связи с этим проведены определенные процедуры, на основе которых пакет акций был оценен в 312,9 млн рублей, – тем не менее заявила Наталия Поткина, директор департамента имущественных и земельных отношений.

Напомним, 30 декабря 2016 года в Рыбинске состоялся аукцион по продаже акций ОАО «Горэлектросеть». Стоимость пакета составила 225 млн рублей. Ранее в администрации Рыбинска предприятие оценивали от 324 до 400 миллионов.

Перед этим, первый заместитель главы города Дениса Добрякова Дмитрий Рудаков говорил, что предприятием интересуются ПАО «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» и ПАО «Барнаульская горэлектросеть». Однако никто на торги не заявился.

После этого администрация снизила цену на «Горэлектросеть» в два раза и выставила на продажу путем «публичного предложения» (кто больше предложит).

Заявки подали три покупателя: ООО «ЭнергоАльянс» и два предпринимателя из Ярославля. Ранее заявленные руководителями Рыбинска интересанты (МРСК Центра, ПАО «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» и ПАО «Барнаульская горэлектросеть») в торгах не участвовали.

К моменту проведения аукциона, покупателей осталось только двое: Евгений Мухин и его бизнес-партнер Елена Староконь.

ООО «ЭнергоАльянс» не подтвердило внесение задатка (80 млн рублей) для участия в торгах.

Наибольшую цену за 100-процентный пакет акций «Рыбинской горэлектросети» предложил Евгений Мухин. Предприятие ему обошлось всего в 225 млн рублей.