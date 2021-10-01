 

В Перми арестовали учителя труда, который обучал детей программированию

01.10.2021, 9:11, Разное
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39-летний учитель труда из Перми Аркадий М. задержан по подозрению в саботаже учебного процесса, сообщает пресс-служба МВД. По данным следствия, вместо того, чтобы учить школьников изготавливать металлический совок, подозреваемый обучал их программированию на языке С++.

Донос на учителя, который преподавал детям непрофильные знания, отправил отец одного из учеников 6 класса через приложение «Мой донос». Выяснилось, что после месяца еженедельного посещения уроков трудового воспитания ребёнок оказался неспособен изготовить металлический совок для уборки строительного мусора, не знал режимов функционирования фрезерного станка «Буран-59», и не умел отличить дроченый напильник от личного. Отец, устроивший сыну допрос с пристрастием, установил, что учитель на уроках преподавал детям основы программирования, архитектуру процессоров американского производства, а также заставлял их писать код для открытых программных продуктов, таких как ядра операционных систем Linux и Android и библиотека для создания компиляторов LLVM.

«Вместо того, чтобы учить детей чему-то полезному, наш трудовик Аркадий Палыч преподавал ем какую-то ерунду. Кем дети смогут работать, когда вырастут? Токарем и слесарем с такими знаниями точно не возьмут. Пойдут на паперть побираться, позор на всю семью. Я сына спрашиваю – если бы тебе надо выточить втулку, то какую насадку на фрезу поставишь? Молчит. Не знает. Потерянное поколение. Уже в шестом классе, а уже жизнь под откос пустил. Придётся ремнём его лупить, пока не одумается», – посетовал отец ученика.

Ведётся следствие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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