Полуостров Файли Бригг давно известен как прибежище драконов и морских чудовищ

Это местечко расположено вдоль северного побережья Великобритании в графстве Северный Йоркшир и известно как полуостров Файли Бригг (Filey Brigg).

Крутые скалы из песчаника и известняка открывают захватывающий вид на окрестности. Это место с богатой историей, биологией и геологией, что делает его одним из объектов особого научного интереса в Северном Йоркшире.

Это также место, пропитанное мифами и магией, с которым связано множество легенд, в том числе о том, что оно было создано самим Дьяволом, чтобы вызывать кораблекрушения, и что здесь все еще можно увидеть его отпечаток руки.

Также Файли Бригг долгое время считался прибежищем драконов и морских чудовищ, и здесь можно найти множество историй, которые варьируются от совершенно фантастических до вполне правдоподобных.

Одна из легенд рассказывает, что когда-то здесь в заливе жил дракон по имени Гулли. О драконе говорили, что он очень свиреп и могущественен, но у него была слабость, оно обожал местные крестьянские сладкие пироги.

Эта страсть к сладкому у него была такой сильной, что крестьяне неоднократно использовали пироги как приманку, чтобы заманить дракона в ловушку или попытаться завести его куда подальше. Но это не срабатывало, дракон всегда возвращался обратно.

Однако в конце концов Гулли был побежден, причем есть несколько версий о том, как это было сделано. По словам местного историка Кэт Уилки, одна история о смерти дракона рассказывает о том, что однажды житель деревни Ральф Паркин собрал так много сладких пирогов для приманки, что дракон объелся, заболел от переедания и утонул в море. В честь Паркина позже был назван знаменитый йоркширский сладкий пирог.

Другая версия рассказывала, что дракон съел так много пирогов, что у него от меда слиплись челюсти и люди без труда смогли подойти к нему близко и убить его. Третья история гласит, что дракона с помощью какой-то хитрости победил портной Билли Битер и что когда дракон умер и от него остался лишь скелет, он надолго стал частью местного побережья.

Это очень похоже на чистый миф, но, возможно, что эти истории были основаны на некоторой доле правды, поскольку было выяснено, что человек по имени Ральф Паркин и его жена Мэри были настоящими людьми и жили в этих местах.

Также, согласно старым историям, весь этот район буквально кишел морскими чудовищами – до наших дней дошло множество рассказов местных рыбаков о наблюдении очень странных морских существ.

В какой-то момент эти истории были почти позабыты, но в 1934 году, когда вся Великобритания была озадачена историями о наблюдении монстра по кличке Несси в шотландском озере Лох-Несс, британские журналисты обнаружили средневековые легенды об английских морских чудищах, а потом в газетах стали появляться репортажи о нынешних наблюдениях "Дракона Файли Бригг". Один такой репортаж, опубликованный в Dundee Evening Telegraph, гласил следующее:

"Сегодня в Файли царило волнение, когда сообщалось, что либо Лох-Несский монстр приплыл к побережью Йоркшира, либо что в Файли возникло собственное чудовище. Этим утром пассажиры прогулочной коляски около Скарборо сообщили, что видели огромное тело с многочисленными бугорками и маленькой головой в воде недалеко от берега моря. Поиски в Файли Бригг и Норт-Бэй оказались безрезультатными".

Затем в этой статье объяснялось, что это существо скорее всего было не чем иным, как дельфинами, движущимися тесной вереницей, но некоторые свидетели оспаривали подобные выводы.

В другом случае местные рыбаки сообщили, что большое существо с горбами, длинной шеей с головой, похожей на тюленя, и "глазами как блюдца", плавает в воде вокруг людей, крадет рыбу с их удочек и рвет лески, а также играет с буями, иногда даже волоча их. Следующая заметка была опубликована в Daily Telegraph:

"Когда две недели назад рыбаки сообщили нам в Файли, что они видели чудовище внушающего трепет вида примерно в трех милях от моря, мы были настроены скептически. Рыбаки, возможно, обескураженные, больше ничего не сказали, и мы пришли к выводу, что чудовище ушло в то же убежище, что и его родственник из озера Лох-Несс".

Позже в том же районе был убит очень большой тюлень, и для многих это решило загадку, позволив заявить, что рыбаков пугал всего лишь очень крупный тюлень. Другие говорили, что это были просто неправильно идентифицированные морские свиньи или дельфины. Но, опять же, некоторые свидетели настаивали, что это был не какой-то там обычный тюлень и не дельфин. В статье в Nottingham Evening Post приводились слова местного рыбака:

"Рыбак из Клитхорпса говорит, что рыбачит здесь уже 51 год и что он достаточно хорошо знает и тюленей и морских свиней, отказался поверить в то, что чудовище, грабившее рыболовные лески Клитхорпса, является просто гигантским тюленем.

Зовут его Уильям Крофт, и он сказал, что то, что он и двое его сыновей однажды увидели, двигалось на глубине шести или семи футов и имело голову, как у немецкого дога, а еще у него были уши и грива. Его шея была длиннее, чем у тюленя, а голова была поставлена ​​иначе.

"Мы видели лучшую часть двух футов головы и шеи над водой, и это было всего на 50 ярдов. Я считаю, что это существо было восьми футов в длину", – заявлял Крофт".

В том же 1934 году было сообщение местной береговой охраны от человека по имени Уилкинсон Герберт, который был на пляже в Файли Бригг, когда натолкнулся на нечто очень странное. Этот случай был позже описан криптозоологом Бернардом Эйвельмансом в его книге "По следам морских змеев":

"Внезапно я услышал впереди рычание, словно там была дюжина собак. Подойдя ближе, я включил свой фонарь и столкнулся с огромной шеей в шести ярдах от меня, вздымающейся на высоту 8 футов! Голова представляла собой поразительное зрелище – огромные глаза, похожие на блюдца, смотрели на меня, рот существа был шириной в 1 фут (30 см), а шея была длиной в ярд (90 см). Чудовище выглядело таким же ошеломленным, как и я.

Посветив фонариком на землю, я увидел тело около 30 футов в длину (9 метров). Я подумал, что ему тут явно не место и издалека забросал это существо камнями. Оно убралось с яростным рычанием, и я увидел огромное черное тело с двумя бугорками и четырьмя короткими ногами с огромными отростками на них. Хвоста я не видел.

Зверь быстро двинулся, перекатываясь из стороны в сторону, и ушел в море. С вершины утеса я посмотрел вниз и увидел два глаза, похожие на огни факелов, сияющие в море на расстоянии 300 ярдов. Это был самый ужасный и захватывающий опыт. Я видел больших животных за границей, но ничего подобного не видел".

Вполне можно представить, что англичане могли в самом деле видеть каких-то аномально крупных тюленей или иных вполне обычных морских млекопитающих, однако некоторые детали историй настораживают. К примеру "длинной шеи с маленькой головой" нет ни у одного из тюленей или дельфинов.