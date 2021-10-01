 

Тайна Долорес Барриос: Инопланетянка с Венеры?

01.10.2021, 8:14, Разное
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Планета Венера покрыта густыми облаками с температурой поверхности свыше +450°C – этого достаточно для того, чтобы расплавить цинк, свинец и большинство органических материалов.

Считается, что Венера это самое жаркое место в Солнечной системе, за исключением самого Солнца. 

Однако исследования говорят, что когда-то она могла быть обитаемой. Могли ли тогда на ней жить разумные существа? Может быть они покинули свою планету из-за какого-то катаклизма и нашли себе новый дом где-то в другом месте? Например, на Земле. 

Случай Долорес Барриос – классический пример редкой и странной истории о живущих на Земле венерианцах, которые скрываются среди нас, маскируясь под обычных людей. 

В августе 1954 года в местечке Маунт-Паломар, штат Калифорния, был огранизован самый "интригующий" уфологический слет в истории. Основными организаторами этого мероприятия были такие популярные в те годы уфологи-контактеры как Джордж Адамски, Трумэн Бетурум и Дэниел Фрай. У всех троих были свои собственные истории контакта с НЛО и пришельцами, которые горячо обсуждались в прессе. 

Мероприятие посетили тысячи людей, включая контактеров, агентов ФБР и очевидцев НЛО.

В первый день съезда каждый из контактеров поделился своим опытом. Джордж Адамски был известен своими рассказами о контактах с венерианцами – гуманоидами с планеты Венера. В своем выступлении на съезде он рассказал, что венерианцы выглядят практически как люди. 

По его словам, пришельцы с Венеры глубоко проникли в наше общество и живут в больших городах. Он даже показал нарисованное изображение гуманоида-венерианца, очень похожего на типичных людей скандинавского типа со светлыми волосами, но не с такой бледной кожей.

Тайна Долорес Барриос: Инопланетянка с Венеры?

В конце первого дня съезда среди присутствующих была замечена странная девушка, которая очень быстро стала центром всеобщего внимания. Она была подозрительно похожа на портрет венерианца, показанного Адамски – у нее были светлые волосы и большие темные пристальные глаза. И было что-то очень необычное в строении ее черепа 

Сопровождали ее двое мужчин, которые тоже обладали нетипичной внешностью – были высокими, светловолосыми и  очень худощавыми.

Кто-то подошел к девушке и без особых затруднений задал ей прямой вопрос: "Вы венерианцы?". Девушка, нисколько не обеспокоенная этим странным вопросом, с улыбкой ответила "Нет". "Почему ты здесь?", – продолжал нервно настаивать собеседник. "Потому что нас интересует эта тема", – откровенно ответила девушка. 

"Вы верите в летающие тарелки?", – продолжал спрашивать мужчина, нервничая все больше и больше.  Молодая женщина, сохраняя удивительное спокойствие, просто ответила "Да". Тогда мужчина задал ей новый вопрос "Верите ли вы в то, что пришельцы прилетают к нам с Венеры, как говорил он (Адамски?)". Ответ девушки был столь же твердым и решительным, как и тревожным: "Да, они приходят с Венеры".

Далее к необычной троице подошел журналист по имени Жоау Мартинс, приехавший на съезд из Бразилии, и взял интервью у трех незнакомцев. В ходе беседы он узнал, что женщину звали Долорес Барриос, и она была модельером из Нью-Йорка. Этими двумя мужчинами были ее друзья Дональд Моран и Билл Джекмарт, музыканты, живущие в Манхэттен-Бич, Калифорния. 

Несмотря на названные ему имена и профессии, Мартинс также с подозрением относился к Долорес, поскольку ее необычная внешность действительно притягивала всеобщее внимание. Он также спросил их, может ли он их сфотографировать, но они отказались и было заметно, что они были раздражены тем, что их упорно называют венерианцами.

На следующий день съезда Мартинс все-таки снова пришел к этой троице и сделал несколько их фотографий, чем внезапно очень их напугал. Сообщалось, что после фотографирования девушка и два ее спутника по быстрому ушли куда-то в сторону леса и больше их никто не видел.

А вскоре после этого в этом же районе люди увидели взлетевший из леса НЛО. К сожалению, его фото сделано не было.

В октябре 1954 года вся эта история о съезде, предполагаемых "венерианцах" и их странном побеге была опубликована Мартинсом в бразильском еженедельном журнале "O Cruzeiro". Тогда же выяснилось, что Мартинс был почему-то единственным, кто сфотографировал этих трех странных людей на съезде, хотя у многих приехавших на съезд были фотоаппараты. 

К слову, самому Адамски не понравилась эта история, он посчитал, что эта троица намеренно пришла на его мероприятие, чтобы "прикинуться венерианцами" и навредить его репутации.

И вот на протяжении уже более 70 лет исследователи НЛО мучаются загадкой того, кем на самом деле была эта Долорес и ее спутники. Если названные ими имена и профессии были настоящими, то почему за все эти годы никто так и не обнаружил ни малейшего следа их существования? Ни в Нью-Йорке, ни в Калифорнии, ни в другом штате США.  Тысячи людей за все эти годы пытались раскрыть эту тайну, но так ничего и не обнаружили. 



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