 

Видения ясновидящей Джоан Шмидт

01.10.2021, 8:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Видения ясновидящей Джоан Шмидт из Лейкленда, штат Флорида (США). В одном из своих видений она описала сближение нейтронной звезды класса георотатор Тифон Медуза Горгона с Землей.

Последний раз нейтронная звезда класса георотатор приближалась к Земле около 1500 года до наше эры. Исходя из предсказаний провидцев, очередное сближение нейтронной звезды Тифон – Медуза Горгона с нашей планеты произойдёт в 2025 году. Последствия этого сближения для Земли и землян будут самыми ужасными.

Видения Джоан Шмидт:

«Весной 1973 года я получила два видения. То, что я увидела и услышала, сейчас опишу.

Сцена 1. Я видела себя, копающейся в мешке для мусора. Это меня так удивило, что я сказала: «Господи, что я делаю, копаясь в мешке для мусора?». Человек появился передо мной. Он был – кожа да кости, с впавшими глазами. Господ сказал моей душе: «Голод».

Сцена 2. Следующее видение – улица. Воздух был настолько темным, но я видела людей, которые собрались на углу. В этот момент я поняла, что там была война и большой кризис. Господь сказал моей душе, что многие умрут от меча и голода».

Нейтронная звезда класса георотатор Тифон - Медуза Горгона приблизится к Земле уже в 2025 годуО будущем катаклизме:

«Открылось видение. Я смотрела на Землю в пространстве. Над планетой я увидела густую массу, которая расширялась далеко за пределы Земли с обеих сторон. Пока я смотрела, пытаясь понять, что я вижу, большой скорпион появился в левой части туманной массы. В центре его тускло светился красноваты шар с черными пятнами. Именно тогда я услышала голос, говорящий: «Это власть и правитель тьмы века сего, дух злобы поднебесной спускается на Землю».

Вид Земли изменился в пространстве так, что показалась большая карта Соединенных Штатов. Я продолжала смотреть и слушать, мое внимание было обращено на Запад, где начались сильные землетрясения. Я услышала, как Господь сказал: «Земля будет жутко качаться взад и вперед на своей оси».

Мое внимание было обращено на Калифорнию и ее окружающие районы. Вся область была под водой. Это было, как будто вода прокатилась по всей площади земли Калифорнии и текла вниз вокруг Земли. Через полуостров Флорида, который была покрыт водой, за исключение одной маленькой области, вода продолжала течь до Восточного побережья.

Я увидела, что-то вроде гигантской стены у берегов Нью-Йорка. Я увидела огромную волну и подумала, что это было. Тогда Господь открыл мне, что это была приливная волна. Пока я смотрела на гигантскую волну, она перехлестнула через небоскребы. Тогда я воскликнула: «Господи, народ Твой, Твой народ!». Затем Он ответил: «Народы Земли должны объединиться на одной общей земле – земле выживания».

Возможно, речь идет о том, что нейтронная звезда класса георотатор Тифон – Медуза Горгона приблизится к Земле уже в 2025 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.07 / Триумф, который лопнул

12.10 / Куда уйдет Лукашенко после отставки с поста президента: политолог дал прогноз

16.03 / Как изменится МЦД на северо-востоке Москвы

12.10 / Опять мимо «Нобеля»

17.07 / Мнение: Настало время вопросов Украине

22.02 / Учёные Сколтеха срочно разрабатывают дешёвый заменитель пальмового масла

03.07 / Мнение: Почему в Лондоне и Праге голосовали против изменения конституции?

23.09 / Отсутствие русских в школьной программе «Культура народов России» объяснили профилактикой национализма

05.01 / Опрос «Ромир»: Россияне назвали артистов, которым доверяют больше всего

01.12 / Мнение: Кондитерская держава

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика