Видения ясновидящей Джоан Шмидт

Видения ясновидящей Джоан Шмидт из Лейкленда, штат Флорида (США). В одном из своих видений она описала сближение нейтронной звезды класса георотатор Тифон Медуза Горгона с Землей.

Последний раз нейтронная звезда класса георотатор приближалась к Земле около 1500 года до наше эры. Исходя из предсказаний провидцев, очередное сближение нейтронной звезды Тифон – Медуза Горгона с нашей планеты произойдёт в 2025 году. Последствия этого сближения для Земли и землян будут самыми ужасными.

Видения Джоан Шмидт:

«Весной 1973 года я получила два видения. То, что я увидела и услышала, сейчас опишу.

Сцена 1. Я видела себя, копающейся в мешке для мусора. Это меня так удивило, что я сказала: «Господи, что я делаю, копаясь в мешке для мусора?». Человек появился передо мной. Он был – кожа да кости, с впавшими глазами. Господ сказал моей душе: «Голод».

Сцена 2. Следующее видение – улица. Воздух был настолько темным, но я видела людей, которые собрались на углу. В этот момент я поняла, что там была война и большой кризис. Господь сказал моей душе, что многие умрут от меча и голода».

О будущем катаклизме:

«Открылось видение. Я смотрела на Землю в пространстве. Над планетой я увидела густую массу, которая расширялась далеко за пределы Земли с обеих сторон. Пока я смотрела, пытаясь понять, что я вижу, большой скорпион появился в левой части туманной массы. В центре его тускло светился красноваты шар с черными пятнами. Именно тогда я услышала голос, говорящий: «Это власть и правитель тьмы века сего, дух злобы поднебесной спускается на Землю».

Вид Земли изменился в пространстве так, что показалась большая карта Соединенных Штатов. Я продолжала смотреть и слушать, мое внимание было обращено на Запад, где начались сильные землетрясения. Я услышала, как Господь сказал: «Земля будет жутко качаться взад и вперед на своей оси».

Мое внимание было обращено на Калифорнию и ее окружающие районы. Вся область была под водой. Это было, как будто вода прокатилась по всей площади земли Калифорнии и текла вниз вокруг Земли. Через полуостров Флорида, который была покрыт водой, за исключение одной маленькой области, вода продолжала течь до Восточного побережья.

Я увидела, что-то вроде гигантской стены у берегов Нью-Йорка. Я увидела огромную волну и подумала, что это было. Тогда Господь открыл мне, что это была приливная волна. Пока я смотрела на гигантскую волну, она перехлестнула через небоскребы. Тогда я воскликнула: «Господи, народ Твой, Твой народ!». Затем Он ответил: «Народы Земли должны объединиться на одной общей земле – земле выживания».

Возможно, речь идет о том, что нейтронная звезда класса георотатор Тифон – Медуза Горгона приблизится к Земле уже в 2025 году.