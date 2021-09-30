Не стоит продавать вещи малыша, пока ему не исполнится 1 год: что говорят приметы о детской одежде

Существует множество примет, которые касаются детских вещей. И многие мамы стараются их соблюдать, чтобы не навредить малышу. Среди самых распространенных поверий есть такое, которое гласит, что нельзя продавать одежду малыша, если ему не исполнился один год. И этому есть определенные объяснения.

С чем связана такая примета?

Некоторые мамы стараются не накапливать детскую одежду. Они раздают или продают вещи, чтобы купить те, которые подойдут подросшему малышу. Ребенок носит одежду недолго. Ведь он быстро растет и развивается. Это означает, что вещи не утрачивают товарный вид, поэтому их можно продавать. Однако народные приметы предупреждают, что такие действия с одеждой нежелательны до тех пор, пока малышу не исполнился год.

Это объясняется тем, что вещи накапливают энергетику младенца. И окружающие могут ему навредить. Дети до года очень уязвимы и беззащитны перед злыми силами. Родители должны помнить об этом и оберегать наследника от негативного воздействия людей с недобрыми мыслями.

Кроме того, считается, что мама, которая продает вещи малыша, сокращает его жизнь. Согласно приметам, детскую одежду лучше подарить знакомым, у которых недавно родился младенец. Либо продать ее, но при этом надо следовать определенным правилам.

Главные запреты, которые касаются вещей младенцев и детей постарше

Чего нельзя делать с одеждой, которая принадлежала малышу и стала ненужной?

Итак, согласно народным поверьям, нежелательно:

Долго хранить одежду малыша. Поступая таким образом, мать обрекает ребенка на бедность. Хранить вещи на черный день. Мысли, как известно, материальны. Такой подход родителей негативно воздействует на судьбу наследника. В том числе и обрекает ребенка на финансовые проблемы в будущем. Отдавать нижнее белье, платки, шапки, пижамы. Использовать ненужные детские вещи в качестве тряпок. Мама, которая поступает таким образом, рискует нечаянно навлечь болезнь на малыша.

Как правильно расстаться с детской одеждой? Основные рекомендации для родителей

Итак, согласно приметам, хранить ненужные вещи малыша крайне нежелательно. Продать одежду младенца можно, однако при этом надо соблюдать определенные правила. Вот рекомендации для родителей, основанные на народных приметах:

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Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника Перед продажей вещи необходимо тщательно постирать с мылом и солью. Эта процедура поможет удалить с одежды энергетику малыша. Тогда никто не сможет навредить ему. Важно расстаться с воспоминаниями об одежде, не привязываться к вещам. Если эти предметы не продаются, а отдаются знакомым или родственникам, следует попросить взамен символическую плату – монетку.

После перечисленных действий с ненужной детской одеждой можно расстаться. Однако ее следует либо подарить, либо продать, но ни в коем случае не выбрасывать. Многим родителям не хочется расставаться с детской одеждой. Ведь она вызывает у них приятные воспоминания, связанные с малышом.

Однако если хранить вещи, они будут занимать слишком много пространства. Если супруги не планируют иметь больше детей, с одеждой малыша надо расстаться без сожаления.