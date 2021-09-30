Визуально уменьшить нос и улучшить его форму можно самостоятельно. Специальные упражнения, протирание льдом и еще несколько эффективных приемов

Многие люди не удовлетворены тем, как выглядит их нос, и эта проблема для них является очень актуальной. Это оправдано, поскольку именно нос является той чертой лица, на которую обращено особое внимание. К тому же, из-за несовершенной его формы все лицо выглядит не так привлекательно, как бы хотелось. Благодаря предложенной технике, если вы будете регулярно использовать данные рекомендации, вы сможете самостоятельно уменьшить нос и придать ему более аккуратную форму.

Массаж

Это очень полезная и эффективная процедура, которая поможет вам подкорректировать форму носа. Это произойдет не очень быстро, однако после регулярных процедур вы гарантированно заметите положительные изменения. Вот порядок действий:

Нанесите на область носа несколько капель хорошего масла для лица. Начинайте круговые движения кончиками пальцев вокруг переносицы. Постепенно опускайтесь к крыльям носа. Процедура должна длиться 3-5 минут, выполнять ее нужно дважды в день. Не опускайте руки, если через две недели не увидите никаких результатов. Настраивайтесь на долгосрочную работу по исправлению формы и уменьшению размеров носа. Помните о том, что для усиления эффективности нужно сесть в удобную позу и находиться в комфортных условиях. Эта рекомендация подходит не только к данной процедуре, но и ко всему комплексу.

Протирание кубиками льда

Длительное применение этой техники поможет вам уменьшить размеры носа. Он будет более аккуратным, сойдет отечность, кожа станет более упругой и гладкой. Такую процедуру рекомендуют делать не только во взрослом, но и в подростковом возрасте. Благодаря ей можно подкорректировать форму, а также избавиться от угревой сыпи. Вот инструкция:

Возьмите кубик льда и оберните его тканью со всех сторон. Проследите за тем, чтобы капли воды впитались в ткань. Протирайте нос кубиком от 15 до 20 раз, двигаясь вверх и вниз с каждой стороны. Процедуру рекомендуется выполнять дважды в день. Если почувствовали сухость кожи, после протирания дайте поверхности носа слегка просохнуть и используйте увлажняющий крем.

Йога

Благодаря восточным практикам вы можете изменить форму жировых тканей носа, а также устранить его заложенность. Вот рекомендованные упражнения:

Найдите укромное место, расположитесь поудобнее. Закройте одну ноздрю и вдохните второй, как можно больше воздуха. Посидите так несколько секунд, ничего не предпринимая. Закройте вторую ноздрю и выдохните воздух через освободившуюся. Повторять процедуру следует не менее десяти раз в день. В перспективе рекомендуется дойти до двадцати раз.

Улыбка

Она является залогом успеха и хорошего настроения. Благодаря улыбке, вы можете познакомиться с новыми людьми, установить гармоничные отношения с окружающими, выйти из любой стрессовой ситуации. А еще она помогает сделать идеальной форму носа. Помните об этом для того, чтобы практиковать этот метод как можно чаще. Для этого нужно всего лишь широко улыбнуться так, чтобы максимально растянуть губы и заставить нос слегка подняться. Это упражнение помогает укрепить крылья носа и сделать их более упругими. Ему нужно уделять не менее пяти минут в день. Однако, если вы хотите сделать свою жизнь более счастливой, а нос – более красивым, выполняйте это упражнение постоянно.

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Упражнение для укорачивания носа

Некоторые люди считают, что их нос длинный и чрезмерно широкий. Данное упражнение поможет вам сделать его более острым и коротким. Благодаря этой «нагрузке» укрепятся мышцы крыльев носа, кожа станет эластичной и подтянутой, что обеспечит вам желаемый эффект. Вот порядок действий:

Начинать упражнение следует с надавливания нижней части носа. Это удобно делать указательным и большим пальцем одной руки. Второй рукой приподнимите кончик носа вверх. Держите нос двумя руками так, как было рекомендовано и старайтесь раздуть ноздри. Вы будете испытывать сопротивление, поэтому можете ощутить дискомфорт. Если так случится, сделайте небольшую паузу. Выполняйте упражнение не реже 15 – 20 раз в день. За один раз можете сделать столько раз, сколько захотите.

Вместо заключения

Как известно, операции по коррекции носа стоят очень дорого. К тому же, не каждый человек готов лечь под нож хирурга, поскольку знает о возможных последствиях для красоты и здоровья. Рекомендованные упражнения практически не имеют противопоказаний. Они однозначно полезны, поскольку возвращают эстетику, а также устраняют заложенность и другие неприятные ощущения. Кроме того, данные процедуры и упражнения помогут не только подкорректировать форму носа, они полезны для овала лица, а также для кожи в целом. Тренировка мышц и применение холода является самым эффективным способом сохранить молодость.

Ежедневно выполняйте данный комплекс упражнений и не останавливайтесь после получения хороших результатов. Пусть это станет вашей полезной привычкой, которая поможет вам отлично себя чувствовать и прекрасно выглядеть.