Вторая мировая война. Начало

22 августа 1939 года Адольф Гитлер провёл секретное совещание с командующими войсками и объявил: война с Польшей неизбежна. Днём позже был подписар пакт Молотова-Риббентропа.

Подготовка к войне началась намного раньше, потому что незаметно сконцентрировать на границе другого государства 1,5-миллионную армию просто нереально. По сути дела, подтягивание немецких сил к польской границе шло на протяжении большей части 1939-го года. Польша это видела, но ничего не предпринимала. В своих амбициях и фантазиях она чувствовала себя почти великой европейской державой.

В статье «Новые формы борьбы» из журнала «Военная мысль» 1940 года написано, что «польское командование в своих амбициях предполагало наступать на Данцигский коридор и Восточную Пруссию». И вот ещё: «Сильная Познаньская группа войск, составлявшая стратегический резерв в мечтах кое-каких стратегических фантазёров, должна была победоносно войти в Берлин, от которого её отделяло расстояние всего в 150 км». Не стоит забывать и о том, что в 1938-м по Мюнхенскому соглашению Польша оказалась как бы в числе «победителей», тех, кто был «допущен к столу» и «делил пирог».

26 августа, через 3 дня после пакта Молотова-Риббентропа, немецкие диверсанты начали проникать на территорию Польши, а 31 августа, как известно, произошел инцидент в Гляйвице, где переодетые в польскую форму немецкие диверсанты захватили радиостанцию и вышли в эфир.

Надо сказать, что последние дни до немецкого вторжения английский и французский послы тщетно пытались получить у Гитлера аудиенцию, на что тот сказал Риббентропу, что они ему надоели, пусть он сам с ними занимается. Риббентроп тоже не жаждал общения, поэтому первая нота протеста была вообще передана германскому правительству через переводчика министерства иностранных дел.

Соответственно, 1 сентября в час «Ч» немецкие войска вторглись на территорию Польши. Обычно время вторжения соотносят с тем моментом, когда линкор «Шлезвиг-Гольштейн» ударил по польским складам оружия и боеприпасов, то есть это 5:45 по немецкому времени и 4:45 по польскому. На самом деле боевые действия начались раньше, за 20 мин. до этого, в 4:26 по польскому времени, когда командир 3./StGl Бруно Диллеи нанёс удар по мосту у Диршау. Точнее, не по мосту, а возле него, потому что мост надо было сохранить, и перед пилотами JU-87B была поставлена ювелирная задача: перебить кабель, по которому должно было быть подано напряжение на блок боеприпасов, заложенных в основу моста. Вылетели они буквально за 15−20 мин. до того, как пересекли польскую границу. 1 сентября погода была дрянь, шёл дождь, и «штуки» шли на высоте 10 метров, едва не срезая провода со столбов и задевая за верхушки деревьев. Они вышли на цель, Бруно Диллеи сбросил первую бомбу в этой войне. Ему удалось перебить кабель электроснабжения заложенных взрывчатых веществ, но тем не менее поляки сумели починить кабель и взорвать мост.

Первая воздушная победа была одержана в польском небе не лётчиком-истребителем на «мессершмитте», а пилотом пикирующего бомбардировщика StG2 «Иммельман», который шёл бомбить аэродром под Краковом вместе со своей эскадрильей. На перехват вылетели 2 поляка: капитан Мечислав Медвецкий из 121-й эскадрильи и его ведомый Владек Гнысь. Они пошли на перехват немецких, достаточно тихоходных, пикирующих бомбардировщиков. Медвецкий увлёкся атакой на Ju-87, и в это время пилот другой «штуки» Франк Нойберт со своего бомбардировщика очередью срезал его. Медвецкий взорвался в воздухе, превратившись в клуб пламени. А Владек Гнысь, видя, что дело складывается не очень хорошо, бросил «штуки» и начал набирать высоту. Он увидел 2 Dornier Do 17 из JG 77 и расстрелял обоих. Тем не менее Dornier Do 17 ушли, и Гнысь решил, что он в них не попал. Однако, протянув 100 м, бомбардировщики рухнули за ближайший холм. Вот так драматически в 4:24—4:30 начиналась Вторая мировая война.

Причины Второй мировой войны

Среди историков существует мнение, что Вторая мировая война фактически является продолжением Первой, что обе они — суть одной и той же войны, просто с 20-летним перерывом, во время которого шли политические, дипломатические и даже военные игры: испанская война, захват Италией Албании, аншлюс, Судеты, война Японии с Китаем (если уж говорить о мировой войне). Кроме того, начало Второй мировой войны — это некий процесс, не одномоментный акт. К нему подводили очень многие события, в том числе военные, которые разворачивались задолго до того.

3 сентября 1939 года правительства Англии и Франции выступили с заявлением об объявлении войны фашистской Германии. Гитлер был крайне недоволен этим обстоятельством. 6 октября того же года он вновь предложил Великобритании и Франции заключить договор о мире. Это было, по словам фюрера, последнее предложение. Но ничего не вышло, и месяц спустя, как раз в годовщину пивного путча, Гитлер объявил, что отдаёт приказ на 5-летнюю войну, которая закончится полной победой Третьего рейха. Облачившись в военный мундир, он огласил, что в случае его гибели его преемником будет Геринг. Если же и с тем что-то случится, его сменит Гесс.

Чем же располагали 2 противостоявшие группировки? Цифры варьируются, но варьируются незначительно. Итак, Германия располагала 55 дивизиями, их общая численность составляла 1 млн 250 тыс. человек, из них 5 танковых, 4 механизированных и 4 лёгких танковых механизированных. В общей сложности в танковых дивизиях и в механизированных было 2 тыс. 506 танков, из них только 98 Т-3, которые более или менее соответствовали требованиям момента, 211 Т-4 (на 1939-й год это была достойная машина) и, соответственно, порядка 270 чешских танков, которые тоже были вполне приемлемыми. Всё остальное — «консервные банки», вооружённые пулемётами, Т-1 и Т-2, не представлявшие серьёзной угрозы даже для легковооружённой пехоты. Всего на польском направлении было 2 тыс. самолётов: менее 200 истребителей «Мессершмитт Bf.109», которые должны были заниматься перехватом польской авиации, всё остальное — бомбардировщики, наносившие удары по земле.

Польша располагала 1 млн 100 тыс. солдат (на 150 тыс. меньше, чем у Германии). Кроме того, могла мобилизовать еще порядка 2-х млн. Всего в составе польских вооружённых сил было 45 пехотных дивизий, 2 механизированных дивизии, 10 бронепоездов и 12 кавалерийских бригад. По разным данным, поляки имели от 824 до 1 тыс. самолётов, 211 танков и 574 танкетки, были и бронетранспортеры. Конечно, и по танкам, и по самолётам Польша уступала Германии, но сказать, что у неё совсем ничего не было, нельзя.

Что касается развития боевых действий, то против польских войск было задействовано 2 армейские группы. Одной командовал генерал Рундштедт, другой — генерал Бок. В состав каждой из них входило по несколько армий. У Рундштедта — это генералы Лист (Верхняя Силезия, Краков), Рейхенау (Ченстохова — Радом). В состав армии последнего входила группа генерала Гота, 8-я армия генерала Бласковица (Бреславль и Лодзь). В общей сложности у Рундштедта было 35 дивизий: 3 бронетанковых, 3 моторизованных и 3 с лёгкими танками. У Бока в армии Кюхлера (Восточная Пруссия, Померания, Данциг) было 20 пехотных дивизий, 2 бронетанковых, 1 мотодивизия, 1 лёгкая и 1 кавалерийская бригада. 1 сентября на территории Польши немцы осуществили 17 отдельных оперативно-тактических операций, расчленяя польскую армию, как горячий нож кусок масла, танковыми клиньями.

От военных аспектов перейдем к политическим. Итак, сентябрь 1939 года. Накануне войны был подписан советско-германский пакт, согласно секретным протоколам к которому Польша должна была быть поделена между Германией и Советским Союзом. Но 1 сентября СССР не предпринимает никаких действий, разве что в газете «Правда» было опубликовано совершенно нейтральное сообщение со ссылкой на германское информационное бюро, что немецкие войска в соответствии с приказом Верховного командования перешли германо-польскую границу в различных местах, соединения германских военно-воздушных сил также отправились бомбить военные объекты в Польше.

СССР во Второй мировой войне

Но тем не менее немцы подстёгивали Москву к тому, чтобы как можно быстрее выполнить условие секретных протоколов — ввести советские войска в Польшу. Молотов сопротивлялся и всё время уговаривал немецкое руководство подождать, пока Германия не возьмёт Варшаву. И вот 8 сентября Шуленбург, посол Германии в Советском Союзе, сообщил Молотову, что Варшава взята и советские войска могут переходить границу и занимать заранее отведённые СССР территории в теперь уже бывшей Польше, что Москва благополучно и сделала 17 сентября 1939 года.

Надо сказать, что Шуленбург не обманул Молотова, потому что 8 сентября группа генерала Рейхенау действительно вышла в предместье Варшавы, ворвалась в город, но 9 сентября наступление было приостановлено, поскольку, прорвав 4 ряда заграждений, Рейхенау обнаружил, что у него не хватает пехоты, чтобы захватить польскую столицу.

Несколько слов по поводу Бреста. Всем хорошо известна героическая оборона Брестской крепости в 1941 году. Однако не менее отважно она оборонялась и в 1939 году под руководством генерала Плисовского: сначала от 19-го танкового корпуса генерала Гудериана, а в ночь на 17 сентября её защитники организованным порядком покинули форты и отошли за Буг, после чего Брест уже перешёл под контроль советских войск под командованием Чуйкова.

Сообщение ТАСС, 19 сентября: «Берлин. Германское население единодушно приветствует решение советского правительства. Берлин в эти дни принял особо оживлённый вид: на улицах возле витрин и специальных щитов, где вывешены карты Польши, весь день толпятся люди».

Если говорить о сотрудничестве Красной армии и вермахта, следует остановиться на 2 эпизодах. По просьбе Германии в Минске для наведения немецких самолётов на объекты в Польше использовалась наша советская радиостанция. Это была просьба начальника штаба германских ВВС. Её передали Молотову уже 1 сентября 1939 года, сразу после начала военных действий. И эта радиостанция непрерывно, в свободное от передач время, передавала радиолинию с вкраплёнными позывными знаками. И, кстати говоря, Геринг в знак признательности за такое боевое сотрудничество подарил наркому обороны Ворошилову самолёт.

И ещё один эпизод сотрудничества: была некая договорённость между Берлином и Москвой о совместной борьбе против польского подполья, для чего было налажено взаимодействие между гестапо и НКВД. А в декабре 1939 года в польском Закопане, уже оккупированном Германией, даже был создан совместный учебный центр этих 2 ведомств.

Итак, подведём итоги кампании, которая завершилась менее, чем за 20 дней. Поляки потеряли 66 тыс. убитыми, около 200 тыс. ранеными и 694 тыс. пленными. Немцы потеряли 10 тыс. 570 человек убитыми, 30 тыс. 322 человека ранеными и 3 тыс. 400 пропали без вести. В боях с польской армией было безвозвратно потеряно 250 танков, порядка 600 было подбито. В танковых боях (танки против танков) немцы потеряли 70 машин.

На восточном фронте, скажем так, между Польшей и Советским Союзом, было примерно 250 тыс. польских военнопленных, 20 тыс. убитых. С нашей стороны людские потери составили порядка 7−8 тыс.

Почему же так всё произошло? Почему немцы так легко разгромили Польшу? Потому что была колоссальная мобильность немецких войск, было прекрасно продумано взаимодействие воздушных, танковых и пехотных сил, потому что у Германии существовали внятные планы, их армия была великолепно обучена. И ещё один аспект: с востока Германия полностью обезопасила себя пактом о ненападении с Советским Союзом. Она прекрасно знала, что СССР в то время ей ничем не угрожает.

И в завершение: 30 ноября 1939 года в газете «Правда» были напечатаны ответы Сталина по поводу некоей дезинформации агентства «Гавас», где он, например, говорит следующее: «Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну», «Советский Союз открыто поддержал мирные предложения Германии», «Правящие круги Англии и Франции грубо отклонили как мирные предложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны» и так далее. Короче говоря, вот этот советско-германский альянс, родившийся в августе 1939 года, продолжался до июня 1941 года.