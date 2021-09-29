 

Ленинградские казаки сожгут Mercedes в отместку за блокировку немецкоязычного канала RT

29.09.2021, 15:31, Разное
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Ленинградское областное казачье войско приобрело новый седан Mercedes S350 Business, чтобы сжечь его на кругу в Гатчине. Это станет символической местью сервису YouTube, который заблокировал канал немецкой редакции Russia Today.

Когда акция с сожжением немецкого автомобиля только задумывалась, казаки планировали потратить на его покупку 4-5 миллионов. Однако из-за «ковидного кризиса» во всех автоцентрах Мерседес были в наличии только дорогие модели, поэтому покупка обошлась войску в 12 миллионов рублей. Таких денег в казачьем бюджете не было, поэтому с каждого ленинградского казака пришлось собрать по 7 тысяч рублей. Для этого многим пришлось взять ссуды в микрофинансовых организациях – банки казакам в кредите отказали.

«Позиция банков меня вообще удивила. Немцы вытирают ноги об русский флаг, а они не то, что спонсорскую помощь оказать не хотят, а даже взаймы казакам дать. Мы бы уж вернули ростовщикам их серебреники», – заявил атаман Ленинградского областного казачьего войска Иван Беренштейн.

Планировалось, что казачий круг в Гатчине состоится 10 октября, однако его, видимо, придётся отложить: «У нас после сбора осталось немного денег, так что я решил на этой повозке рвануть в Крым и весь его объехать, чтобы доказать немцам, что Крым – наш. Заодно семью с собой возьму!» – сказал атаман Беренштейн.

Новую дату проведения казачьего круга и сожжения Мерседеса казаки пообещали сообщить журналистам в декабре.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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