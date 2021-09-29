Детская книга “Как Путин с Шойгу в тайгу ходили” начала поступать в российские школы

В российские школы начали поступать первые экземпляры детской книги “Как Путин с Шойгу в тайгу ходили”. Планируется, что ей обеспечат все средние учебные заведения до конца года. В зависимости от числа учащихся в школе, туда направят от 2 до 50 экземпляров произведения.

Журналисты обратили внимание на то, что книга была сдана в набор ещё в декабре 2020 года, но в издательстве объяснили это технической ошибкой. Авторы произведения неизвестны, всего в нем содержится 12 глав – это короткие иллюстрированные очерки о том, что приключилось с президентом и его однопартийцем в тайге и неподалеку от нее. Утверждается, что это “невыдуманные истории” – всё основано на реальных событиях, произошедших в сентябре 2021 года.

Среди прочего, дети узнают о том, как Путин подружился с семьёй медведей, научил Шойгу разводить костёр, пить из реки и отличать съедобные грибы от ядовитых, а также нашёл дорогу без карты, которую министр случайно испортил, намочив под дождём. Представлена и история о том, как Путин наказал бизнесмена, обижавшего сельчан, хотя тот оказался его давним другом. В другом эпизоде надоедливый мальчик из деревни отвлекал президента, когда тот брился поутру опасной бритвой, но глава государства проявил терпение и доброту.

Во вступлении, обращенном ко взрослым, говорится, что изучить эту книгу следует всем школьникам страны, а позаботиться об этом должны учителя и родители. Детям следует знать, что президент передаёт Шойгу не только навыки жизни в тайге и бытовые мудрости, но и более комплексные и сложные знания, необходимые для управления страной, подчёркивает автор предисловия.

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