Обувь на платформе, чулки-ботильоны и не только: модные модели сезона осень-зима 2021-2022

Дизайнеры из мира обуви продолжают радовать нас яркими и креативными идеями. Этой осенью в моду вернется массивная платформа, демисезонные сапоги приобретут глянец, яркие расцветки и необычайные принты. Не знаете, на какие модели стоит обратить внимание в первую очередь? Наш гид по стилю познакомит вас с наиболее интересными вариантами.

Обувь на платформе

Архитектурная подошва времен начала нулевых снова будет пользоваться необычайной популярностью. Платформа на ботильонах, лоферах, сапогах и ботинках челси удобна и практична в непогоду.

Она дарит своей обладательнице ощущение превосходства. Практически все модные дома представили в своих коллекциях на осень и зиму 2022 обувь на платформе.

Чулки-ботильоны

Если вы хотите выглядеть оригинально и идти в разрез с мнением толпы, предлагаем вам обратить внимание на чулки-ботильоны. Эта модель появилась, благодаря популярности тканевых ботфортов. Дизайн модных моделей может быть любым.

Текстиль, мягкая и податливая экокожа и даже капрон в качестве голенища создают ощущение, что обувь срастается с вашей ногой. Модные ботильоны лучше всего сочетаются с миди-юбками, открывающими небольшой кусочек кожи на икрах.

Высокие сапоги

Ботфорты и массивные сапоги до колена прекрасно справляются с задачей утепления. Выбирая обувь до колена или чуть выше, модницы получают возможность носить в осенне-зимний период мини-юбки. Вы можете выбрать устойчивый каблук для составления кэжуал-образов или шпильку для более элегантных аутфитов. И хотя цвет изделий может быть любым, дизайнеры отдают предпочтение темным практичным сапогам.

Казаки

Этой осенью в моду триумфально вернутся ковбойские сапоги, которые теперь можно носить не только с джинсами и кожаными куртками, но и в тандеме с макси-юбками или пальто. У трендовых изделий немного видоизменился каблук и появилась отделка.

Ботинки на грубой подошв

Ботинки в стиле милитари не желают сдавать своих позиций. Причем, в этом сезоне помимо традиционных моделей со шнуровкой и замком на внутренней части нам предлагают ботинки с прорезиненными вставками, облегчающими надевание. Этакий микс челси и ботинок-милитари. Также трендовые модели ботинок могут иметь платформу, глянцевые вставки и металлическую отделку.

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Обувь из блестящего материала

Этой осенью дизайнеры предлагают нам выделиться за счет обуви с серебряным или золотым блеском. Блестящие сапоги могут стать частью повседневных уличных образов в тандеме с принтованными юбками и пальто матовых текстур.

Сапоги-трубы

Как ни парадоксально, но эта брутальная обувь делает ваши ноги визуально более стройными. Достигается это за счет так называемого эффекта “карандаш в стакане”, когда голенище не облегает ногу плотно. Большинство модниц носит сапоги-трубы с мини-платьями и блестящими короткими юбками. Это помогает сгладить излишнюю брутальность в образе. В качестве верхнего слоя можно надевать плащи, пальто и объемные куртки из искусственного меха.

Каблук-столбик

Если вашему элегантному образу не подходят ботинки-челси на громоздкой подошве или ботильоны на платформе, обратите внимание на традиционные сапоги с каблуком-столбиком. В этом сезоне ставка сделана на удобство ноги и уверенную поступь.

Анималистичный принт

Если вы не являетесь сторонницей радикальных решений в виде неоновых розовых сапожек или ботильонов, украшенных бисером, предлагаем вам обратить свои взоры на безопасный, но не менее яркий вариант. Речь идет о сапогах и ботинках с анималистическим принтом. В этом сезоне крайне популярна имитация змеиной или крокодиловой кожи. Все также удерживает лидирующие позиции в трендах леопардовый (тигриный) принт.

“Гармошка”

Любовь к одежде оверсайз породила стремление к гипертрофированным объемам в обуви. В этом сезоне традиционная гармошка на сапогах стала еще более вычурной за счет специальных молний в боковой части присборенного голенища.