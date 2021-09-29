Отказаться от жесткой мочалки и не только: как избавиться от прыщей на спине

Прыщи на спине не так заметны, как на лице. Но они нередко бывают болезненными и воспаленными, так как часто соприкасаются с одеждой. Причины их появления могут быть разными, но чаще всего они связаны с неправильным уходом за кожей. Как избавиться от угревых высыпаний на спине? В статье мы приведем советы специалистов.

Почему появляются прыщи

Прыщи на спине чаще всего возникают у людей с жирной кожей. На этом участке тела эпидермис имеет большую толщину. Поэтому кожное сало выходит наружу с трудом. Оно закупоривает поры, что приводит к появлению угревой сыпи.

Однако далеко не у всех людей с жирной кожей образуются акне на спине. Для появления угрей необходимы дополнительные неблагоприятные факторы:

плохая гигиена и недостаточный уход за кожей; ношение одежды из “недышащих” материалов; высокая плотность кожного сала.

Причиной акне могут быть и проблемы со здоровьем: гормональные сбои, нарушения работы органов пищеварения и кожные инфекции. Они требуют лечения у специалиста.

Если же появление прыщей на спине вызвано плохим уходом за жирной кожей и погрешностями в питании, то высыпания можно устранить самостоятельно. Далее мы расскажем, что можно сделать в этом случае.

Виды высыпаний

На спине образуется 3 вида угревой сыпи:

Открытые комедоны. Эти самый легкий вариант высыпаний. Такие угри выглядят как черные точки. Они представляют собой небольшие поры, забитые сальным секретом, который имеет выход наружу. Этот вид акне не причиняет боли и легко выдавливается. Закрытые комедоны. Это белые прыщи с плотным содержимым. Забитые поры прикрыты тонкой кожицей. Поэтому сальный секрет не может выйти наружу. Такие угри увеличиваются в размерах и могут воспаляться. Красные прыщи. Это самый тяжелый случай угревой сыпи. При присоединении инфекции открытые комедоны превращаются в воспаленные и болезненные прыщи. Они могут сливаться между собой, образуя большие гнойники.

Если красные и болезненные прыщи появляются постоянно и не исчезают, то лучше посетить дерматолога. Это может быть признаком хронической кожной инфекции, которая требует не только косметического, но и медикаментозного лечения.

Чем очищать и отшелушивать кожу

Борьбу с прыщами нужно начинать с правильного ухода за кожей. Во время мытья спины не используйте мыло. Моющие средства должны иметь нейтральную, а не щелочную реакцию. Очищать спину следует пенками и гелями, содержащими AHA-кислоты, папаин или бромелин. Эти препараты специально предназначены для кожи с угрями.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Не трите спину жесткими мочалками и скрабами с абразивными частицами. Таким образом вы можете содрать тонкую кожицу на поверхности прыщей. Используйте для мытья мягкую рукавицу из махровой ткани. Ее нужно почаще стирать и заменять каждый месяц.

Домашние отшелушивающие процедуры можно проводить только в период ремиссии. При этом следует использовать нетравматичные и деликатные скрабы без грубых и крупных частиц.

Соблюдение гигиены

Принимайте душ даже при незначительном потоотделении. Уделяйте внимание водным процедурам после каждого посещения спортзала. Пот, скапливающийся на коже, становится питательной средой для размножения бактерий.

Во время мытья головы не допускайте попадания бальзама для волос на спину. Это средство закупоривает кожные поры.

После душа вытрите кожу и нанесите на спину себорегулирующий крем для лица. Это средство нормализует работу сальных желез.

Защита от солнца

Солнцезащитный крем с плотной текстурой может спровоцировать появление новых прыщей. Такое средство забивает поры. Но это не означает, что вам не нужно защищать кожу на спине от ультрафиолета. Солнце снижает иммунитет эпидермиса, что увеличивает риск возникновения угрей.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

При склонности к высыпаниям следует использовать только некомедонные солнцезащитные кремы. Они защищают кожу от ультрафиолета, но имеют легкую текстуру и не забивают поры.

Какое белье носить

Носите белье из хлопковых тканей без искусственных волокон. Отдавайте предпочтение одежде из натуральных материалов. Синтетика не позволяет коже дышать, что приводит к усиленному потоотделению. Это способствует размножению микробов.

Используйте постельное белье из хлопка или льна. Почаще стирайте его и регулярно меняйте простыни.

Как вести себя в период обострения

В период обострения акне следует отказаться от посещения бассейна. Хлорированная вода раздражает воспаленную кожу, кроме этого, есть риск получения инфекции.

Нужно также воздержаться от посещения бани и сауны. Воздействие тепла способствует распространению инфекции, и прыщи перейдут на здоровые участки кожи.

При обильных высыпаниях на спине не стоит делать массаж. Во время процедуры можно повредить поверхность прыщей и занести в них бактерии.

Обратите внимание на рацион

Если вы хотите избавиться от прыщей на задней части тела, то без диеты обойтись невозможно. Ведь некоторые продукты стимулируют работу сальных желез.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Вам следует исключить из рациона следующие виды еды и напитков:

фастфуд; алкоголь; сладкую газировку; кофе и крепкий чай; сладости; жареное мясо; продукты с высоким содержанием животного жира (сало, жирное мясо, сливочное масло); выпечку из белой муки.

Следует также ограничить потребление мясной пищи. Красное мясо лучше заменить куриной грудкой или морской рыбой.

Каждое утро употребляйте смузи из половинки лимона, целого яблока, сельдерея, шпината и воды. Этот коктейль улучшает состояние кожи.

Еженедельно устраивайте разгрузочный день на фруктах, овощах или молочных продуктах.

Косметологические процедуры

Если вам не удается самостоятельно избавиться от высыпаний на спине, то стоит посетить косметолога и пройти курс лечебных процедур.

Фототерапия – один из самых действенных методов избавления от прыщей. Это воздействие световыми лучами, которое абсолютно безопасно и безболезненно. Уже через несколько дней после первого сеанса прыщи подсыхают и начинают постепенно исчезать, не оставляя после себя рубцов и шрамов. Весь курс лечения состоит из 3-4 процедур и занимает 2,5-3 месяца.

Фототерапию полезно совмещать с химическими пилингами. Это усиливает лечебный эффект. Но важно помнить, что при воспаленных и болезненных прыщах можно использовать только щадящие пилинговые средства без агрессивных ингредиентов.

Заключение

Прыщи на спине – неприятное явление. Чтобы избавиться от них, нужно установить причину их появления. Если она не связана с нарушениями в организме, то вам помогут правильная гигиена, хороший уход за кожей, здоровое питание и косметологические процедуры.