Прослеживается связь с Библией: какие тайны хранит песня “Под небом голубым” и почему автор скрывал свое имя

Песня «Под небом голубым» с проникновенной музыкой и простыми, но какими-то волшебными словами задела за живое многих людей, впервые услышавших ее. По признанию Бориса Гребенщикова, сделавшего эту песню известной, услышав ее в первый раз, он испытал настоящее потрясение. Для него она сразу стала самой прекрасной песней на русском языке.

Борис Гребенщиков и его баллада «Под небом голубым»

Большинство поклонников группы «Аквариум» были всегда уверены, что музыку и слова к песне «Под небом голубым» написал сам БГ. Вопрос об этом даже не стоял, так как практически все песни группы «Аквариум» были написаны ее солистом.

Но позднее, когда песня зазвучала в исполнении группы «Аквариум», пошли слухи о том, что Борис Гребенщиков занимается плагиатом и присвоил себе авторство чужой песни.

Но это не было правдой. Ни на обложке альбома «10 стрел», вышедшего в 1986 году, ни на пластинках не было указано авторство песни. Да и сам Гребенщиков приложил немало усилий, чтобы установить ее авторов. Но дело это оказалось не совсем простым.

Автор стихов Анри Волохонский

Впервые, года за три до выхода альбома, Б. Гребенщиков услышал эту песню на спектакле студии Э. Горошевского в исполнении И. Тихомирова. Потрясенный, он бросился к режиссеру спектакля с просьбой сказать, что это за песня и кто ее авторы. Но тот так и не смог вспомнить, откуда она ему знакома. Он ее просто знал и все. Гребенщиков не оставил поиски, желая разгадать все тайны и познакомиться с авторами.

Это удалось ему только спустя несколько лет, после выхода альбома. В это время песня «Под небом голубым» была популярна и стала культовой после того, как прозвучала в фильме С. Соловьева «Асса».

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Оказалось, что стихи написал Анри Волохонский, давно эмигрировавший во Францию. Гребенщикову удалось встретиться с ним и первым исполнителем песни Алексеем Хвостенко, который также уехал в Париж.

Удивительные совпадения с евангельскими «Откровениями Иоанна Богослова»

Кто был автором музыки, Анри Волохонский сказать не мог. Он просто ее услышал на пластинке в одной компании, она его заворожила и вызвала желание написать стихи, которые до удивления совпали с евангельскими «Откровениями Иоанна Богослова» («Апокалипсис»), где содержится описание небесного Иерусалима – райского города. Яркая звезда, дивный сад, желтый огнегривый лев, синий вол и золотой орел – эти образы взяты из «Откровений».

Причем сами «Откровения» и Библию он не читал, его вдохновила мозаика его друга художника Бориса Акселя, называвшаяся «Небо на Земле», которую тот так и не закончил. Название «Небо на Земле», евангельские образы животных дают смелость предположить, что Борис Аксель был знаком с «Откровениями Иоанна Богослова».

Встреча Гребенщикова с Волохонским и Хвостенко

Позднее Борис Гребенщиков встретился в Париже с Анри Волохонским и Алексеем Хвостенко. Поэт был доволен, что Гребенщиков исполняет его песню, он об этом знал давно.

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После написания песни Хвостенко исполнял ее на своих концертах. Она была хорошо известна в узких кругах ленинградских бардов еще в 70-е годы.

Услышав ее в исполнении группы «Аквариум», Волохонскому стали звонить друзья и говорить о том, что Гребенщиков занимается плагиатом. Он и сам, живя в Мюнхене, смотрел выступление по советскому телевидению Гребенщикова, исполнявшего его песню. Он был доволен, что его песню не забыли.

Небольшое разногласие

Правда, у автора было написано «Над небом голубым», а Гребенщиков поет «Под небом голубым». По этому поводу возник спор у БГ с А. Хвостенко, который доказывал, что рай существует на небе, а не на Земле. Гребенщиков это объяснил просто, что он так услышал и запомнил. Может быть, это не случайно. Наверное, на Земле тоже существует рай. На том и договорились.

Автор музыки Владимир Вавилов

Установить композитора было намного сложнее. Эта мелодия была записана на пластинку «Лютневая музыка XVI-XVII века» аж в 1972 году. Одна из пьес «Канцона и танец», написанная неким Франческо да Милано, и есть музыка песни «Под небом голубым». Израильский исследователь Гейзель Зеев, изучив все произведения этого композитора, заявил, что у Милано нет такой пьесы.

Он и вспомнил о том, что в Ленинграде жил такой странный человек Владимир Вавилов, который писал музыку и приписывал известным композиторам, чтобы не продвигать ее. Ему важно было, чтобы люди слушали музыку, и неважно, кто ее написал.

Вот при подготовке произведений для пластинки «Лютневой музыки» Вавилов пишет и исполняет свою мелодию на лютне и включает ее под названием «Канцона и танец», приписав авторство Франческо да Милано. Именно эта пластинка побудила Анри Волохонского написать простые, но завораживающие стихи.