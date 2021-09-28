Как просить деньги у мужчины: фразы, которые действуют безотказно

Иногда женщинам приходится просить деньги у мужчины. Эксперты детально рассмотрели ситуацию и рассказали, как нужно действовать в таком положении. Какие советы психологов можно взять на вооружение? Основных способов ведения диалога два. Однако нужно учесть и разные дополнительные нюансы.

Нюансы во время просьб

Разобраться с тем, как просить деньги у мужчины, труда не составит. Однако сначала психологи советуют рассмотреть пару важных нюансов. Даме следует убедиться, что у мужчины реально есть необходимая сумма. Если кавалер пока зарабатывает мало, то просьбы об одолжениях лучше оставить. Толку с них не будет. Они лишь увеличат уровень дискомфорта в паре. Мужчина может даже обвинить спутницу в меркантильности.

Важно учитывать и уровень взаимоотношений. Между людьми должна сформироваться крепкая духовная связь. Только в этом случае дама может обратиться за помощью к молодому человеку. Иначе же просьбы о деньгах лучше оставить.

Два способа

Просить деньги в долг лучше при личном общении. Такой вариант психологи считают оптимальным. Женщина сможет детально объяснить причину подобных просьб, посмотрит на реакцию молодого человека. Однако важно выбрать правильное время. Желательно, чтобы у избранника было хорошее приподнятое настроение.

Диалог лучше вести уверенным, поставленным голосом. Неуверенный тон и заискивание придется убирать. Иначе просьба об одолжении больше походит на выпрашивание милостыни. Даме также необходимо говорить максимально конкретно и спокойно. Чем детальнее она сможет объяснить причину такой просьбы, тем выше шансы на итоговый успех.

Иногда некоторые девушки просьбу о деньгах преподносят более креативно. Например, они могут описать вопрос в письме (email, сообщения в мессенджерах или социальных сетях). Однако стоит понимать, что такие схемы часто используют жулики. Они “ломают” аккаунты жертв и рассылают всем людям сообщения с просьбами занять хоть какую-то сумму. К прошениям можно подойти креативнее. Девушка может скинуть молодому человеку фотографию босых ног и сообщить, что ей необходимы деньги для покупки новой обуви.

Волшебные фразы

При просьбах можно использовать некоторые “волшебные” фразы. Вероятность развития событий по позитивному сценарию в этом случае только увеличится. Варианты такие:

“У меня к тебе небольшая просьба …”;”Не знаю, стоит ли об этом говорить. Не мог бы ты …”;”Я буду рада, если ты согласишься …”;”Мне будет приятно, если ты согласишься …”;”Помочь мне сможешь только ты …”.

Задача элементарная. Нужно вежливо и внимательно донести просьбу.

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Советы психолога

Психологи советуют дамам в таких случаях показывать некоторую зависимость от мужчин. Можно также не переживать о повторных просьбах. Иногда кавалеры действительно просто забывают о первом прошении. Однако вести диалог с натиска или “позиции жертвы” нельзя. Упорство хорошо подходит для последующих просьб, но никак не для первого обращения.

Так делать нельзя

Психологи рассказали, как делать не стоит. Нельзя быть излишне категоричной, постоянно давить на материальную сторону жизни, заискивать, давать сложные намеки. Не стоит также ставить мужчину перед ультиматумом и буквально заставлять его искать деньги всеми возможными способами.

Причины отказа

Отказы тоже возможны. Причин у этого может быть несколько. Например, дама может запросить слишком большую сумму или неправильно подать просьбу. Нередко проблема возникает из-за слишком частых просьб. Мужчина может отказать и из-за непонятности формулировки. Например, женщина просит деньги на непонятные расходы или дает излишне пространные намеки.

Тест на отношения

Многие эксперты считают, что просьбы дать денег от женщины к мужчине являются тестом на отношения. Нежелание сделать что-то для близкого человека может указывать на эгоиста или незаинтересованного в развитии романа кавалера.