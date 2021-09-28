Торговля, финансы и не только: более 57 % российских приложений бессильны перед атаками хакеров

Сотрудники корпорации «Ростелеком-Солар» предоставили весьма неутешительную статистику. Оказывается, на сегодняшний день многие банковские организации и крупные торговые площадки не могут обезопасить себя и своих клиентов от утечки данных. А все из-за слабой системы защиты.

Печальная статистика

По словам Александра Колесова, анализ мобильных приложений показал, что пятьдесят процентов из них имеют низкий уровень защиты. Речь идет об организациях, предоставляющих услуги в сфере финансов, торговли, айти-технологий и т. д.

То есть когда мы устанавливаем на свои устройства приложения по типу интернет-банкинга, то не можем быть уверены на сто процентов, что наши конфиденциальные данные не попадут в руки хакеров.

По словам эксперта, самой распространенной ошибкой является некорректная настройка прав доступа. То есть пользователь может повысить свой статус и получить даже права администратора. И это не составит труда сделать не только профессиональным хакерам, но даже любителям. То есть речь идет о том, что мобильные приложения в большинстве своем крайне уязвимы.

Как обезопасить себя

В первую очередь необходимо не возлагать всю ответственность на руководство интернете-ресурсов и разработчиков мобильных приложений, а самим проявлять сознательность. Внимательно проверяйте адреса сайтов, на которые вы заходите. Сейчас мошенники подделывают точные копии сайтов известных организаций и похищают данные пользователей.

Также не стоит регистрироваться на любых сомнительных ресурсах. Велика вероятность, что создателями порталов являются хакеры, которые хотят украсть ваши данные. Обычно в качестве приманки они используют какие-то выгодные предложения, от которых нельзя отказаться: например, денежный выигрыш, крупный приз, товар по суперсниженной цене и т. д. Именно любители халявы чаще всего и становятся жертвами хакерских атак.