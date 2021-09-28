 

«Почему это Матрёнка – нижняя?» Феминистки протестуют против БДСМ-фестиваля в Липецкой области

28.09.2021, 15:11, Разное
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Российские женские движения резко осудили идею провести главный БДСМ-фестиваль России в селе Нижняя Матрёнка. В названии этого места они видят презумпцию «нижнего», подчинённого положения женщины в садомазохистской паре.

Организаторы фестиваля «Русский БДСМ-2022» не отрицают, что выбрали Нижнюю Матрёнку именно из-за игры слов, намекающих на садо-мазо. Слова «нижняя» или «верхний» ассоциируются с ролевыми играми и подчинением даже у людей, пока далёких от БДСМ. Однако они и не думали намекать на какое-то заведомое неравноправие в паре.

«Любой, кто имеет отношение к Теме, знает, что нижним может быть и мужчина, а верхней может быть женщина. Мы вообще не понимаем, почему к нашему фестивалю так придираются», – заявили в оргкомитете «Русского БДСМ».

Однако феминистки настроены добиться переноса фестиваля в более нейтральное место, например, в город Славянск-на-Кубани, поскольку слово Slave – раб, гендерно нейтрально. «Я понимаю, что слово «равноправие» применительно к БДСМ звучит дико, но гендерное равноправие должно быть во всём, в том числе в БДСМ», – считает феминистка Лиза Лазерсон.

В Нижней Матрёнке очень надеются, что фестиваль всё же пройдёт у них – жители рассчитывают на приезд богатых туристов. Районная администрация даже предложила переименовать село в «Матрёнку-свитч», но это решение сочли слишком затратным.

Если организаторы фестиваля не пойдут навстречу феминисткам, они угрожают накануне мероприятия блокировать своими телами единственную просёлочную дорогу, ведущую в село Нижняя Матрёнка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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