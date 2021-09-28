36 000 гигатонн углерода было выброшено в атмосферу в период массового вымирания

Массовое вымирание в конце пермского периода 252 миллиона лет назад было большим событием в истории Земли. 90 процентов всех морских видов и около 70 процентов их наземных сородичей были уничтожены.

Новое исследование показало, что 36 000 гигатонн углерода, в основном из вулканических источников, были выброшены в атмосферу за в 15 000 лет. В этот период также произошел ошеломляющий рост средней глобальной температуры с 25° C до 40° C. Работа опубликована в научном журнале PNAS.

Ранее исследователи назвали вулканизм и углерод как потенциальные причины массового вымирания, но последняя работа дает больше информации об этом событии, сказал геолог из Университета Осло и один из авторов статьи Вольфрам Кюршнер.

– До сих пор было действительно трудно количественно оценить количество углекислого газа, которое было выброшено в атмосферу, – сказал Кюршнер.

Ученые изучили образцы отложений, находящихся в восточной части шельфа Баренцева моря. По словам исследователей, эти образцы удивительно хорошо сохранились и позволили им изучить биомаркерные соединения, характерные для жизни в океане и на суше в критический для планеты период.

Команда ученых использовала в работе серию различных моделей, которые позволили им изучить источник и количество выбросов углерода, выпущенных за миллионы лет назад.

По словам Кюршнера, исследования показывают, что резкое потепление климата в мире оказало огромное влияние на жизнь на планете.

– Я думаю, это как сигнал к пробуждению, – сказал он. – Давай скажем, что мы должны быть осторожны.