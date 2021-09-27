Скандалы: Мусорный рынок Москвы разделили на шестерых

На вывозе коммунальных отходов из нежилого сектора столицы избранные мэрией компании заработают почти четверть триллиона рублей

В сентябре завершились десять конкурсов по Федеральному закону № 223, объявленных 18 августа 2021 года столичным оператором по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) государственным унитарным предприятием «Экотехпром». Победители получат в совокупности около 230 млрд рублей. За это они будут вывозить и утилизировать мусор из всех столичных округов до конца текущего десятилетия.

Эксперты усматривают признаки сговора между участниками и заказчиком в ходе торгов и предупреждают о риске необоснованного роста тарифов в городе.

О чём идёт речь

«Экотехпром» был назначен региональным оператором Москвы 13 мая 2021 года на срок до 31 декабря 2029 года. В его функции входит организация вывоза мусора за рамками уже действующих 15-летних контрактов, заключённых в 2014 году и касающихся в основном многоквартирных домов. В конкурсах, объявленных «Экотехпромом» в августе по всем столичным округам, отсутствовали какие-либо детали относительно того, откуда и куда будет вывозиться мусор. Судя по всему, победители конкурсов должны будут руководствоваться территориальной схемой обращения с отходами, утверждённой в декабре 2019 года.

Согласно ей, до конца 2029 года Москва вывезет свыше 15 млн тонн мусора в Калужскую область и около 9 млн тонн во Владимирскую. В схеме также отмечается, что столичный мусор будут сортировать и размещать на 11 комплексах переработки отходов в Подмосковье (в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, Рошале и деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово и Аннино). С 2022 года мусор предполагалось свозить на четыре мусоросжигательных завода в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске (по 350 тыс. тонн ежегодно).

Всего, как говорится в соглашении с Подмосковьем, до 2030 года туда будет поступать 3,4 млн тонн мусора из Москвы.

Наиболее крупная начальная максимальная цена договора была определена для Южного административного округа – почти 42,5 млрд рублей. 28,3 млрд – для Центрального, 25,8 млрд – для Северного округа. Подробности – в таблице:

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Кто победил: знакомые всё лица

В ходе торгов предложения подавались по максимальной цене или с незначительным дисконтом, в результате чего общая сумма договоров составит около 230 млрд рублей. При этом по каждой закупке заявки подавались всего двумя участниками, некоторые из них менялись местами и отказывались от торгов.

Так было с самой дорогой закупкой в Южном округе и закупкой на вывоз мусора из Троицкого и Новомосковского округов (на 10,3 млрд). Заявки подали «Группа компаний “Современные экологические технологии”» («ГК СЭТ») и «Комбинат». Первый участник снизил цену в первой закупке на 4 млн рублей, во второй – на 2 млн. Второй подал ценовое предложение, равное НМЦД, и закономерно проиграл.

При этом, если внимательно изучить информацию об учредителях и генеральных директорах компаний, можно увидеть, что они имеют пересечения. То же происходило в других закупках. В частности, конкурировали и менялись местами «Эколайн», «Городской транзит» и «МКМ-Логистика». В «Городском транзите» и «МКМ-Логистике» был общий генеральный директор. А «МКМ-Логистика» входит в структуру группы «Эколайн».

В результате победителями торгов стали шесть компаний: «Эколайн» (общая сумма по договорам – 54,1 млрд рублей), «Группа компаний “Современные экологические технологии”» (52,8 млрд рублей), «МКМ-Логистика» (46,9 млрд), «Хартия» (38,6 млрд), «МСК-НТ» (22,9 млрд) и «Спецтранс» (13 млрд).

Учитывая тот факт, что «МКМ-Логистика» принадлежит «Эколайну», безоговорочный лидер мусорного рынка Москвы остаётся прежним, получая в свою копилку договоры на общую сумму свыше 100 млрд рублей.

Компания аффилирована с основателем золотодобывающей компании GeoProMining и совладельцем «Шоколадницы» Симаном Поварёнкиным. Второе место получает «ГК СЭГ», которая принадлежит бизнесменам Андрею Буренкову и Кириллу Попову и, по данным СМИ , связана с «Ростехом». На третьем месте принадлежащая сыну генпрокурора Юрия Чайки Игорю «Хартия».

Признаки нарушений

Председатель общественной организации «СТОПкартель», активист Бюро расследований ОНФ Александр Кулаков считает, что в проведённых торгах усматриваются признаки сговора.

– Тот факт, что по всем закупкам заявки (в каждой из закупок) подавали всего два участника, некоторые участники менялись местами и отказывались от торгов, подавая ценовое предложение по максимальной цене, может свидетельствовать о заранее спланированных между всеми участниками действиях по выбору закупок, в которых будет участвовать и побеждать конкретный участник, – говорит он.

По словам эксперта, тщательный анализ закупок позволяет говорить о признаках нарушений российского законодательства (в частности, п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 11, п. 3 ч. 4 ст. 11, ст. ст. 10, 15–17 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

«Данные нарушения сводятся к ограничению конкуренции, координации организатором торгов деятельности участников, создании определённым участникам преимущественных условий (например, при помощи укрупнения лота), поддержанию начальной максимальной цены и в конечном итоге разделу товарного рынка по обращению с ТКО в Москве» — Александр Кулаков, председатель общественной организации «СТОПкартель»

Кулаков полагает, что достигнутые соглашения могут нанести ущерб неограниченному числу потребителей и бюджету заказчика, поскольку выльются в завышенные тарифы по вывозу мусора, в том числе для бюджетных предприятий, в частности школ и больниц.

«Вершина беспредела»

Лидер партии «Народное ЖКХ» Сергей Креков считает, что мусорный рынок Москвы является в принципе «вершиной беспредела» в сегменте жилищно-коммунального хозяйства города.

– Всё перевернуто с ног на голову. Мусорная реформа предполагает, что вся страна платит либо с квадратного метра, либо с человека. Мы делали исследования по регионам. Треть считает по головам, две трети – по метрам. Но Москва выведена из этого положения – плата за вывоз мусора здесь не взимается отдельной строкой, а включена в тариф «Содержание и эксплуатация». В итоге если ФАС в регионах очень жёстко контролирует тарифы, то в Москве этого нет. Поскольку положение мусорной реформы в столице не действует, ФАС не может напрямую контролировать и оценивать деятельность по вывозу мусора как подпадающую под антимонопольный закон. Здесь оценивается только, нарушены ли конкурентные процедуры. Если жалоб от участников не было, значит, всё хорошо, – говорит он.

По словам эксперта, остаются вопросы относительно того, каким образом была определена цена договоров.

– На такой горизонт не существует ни индекса инфляции, ни ставок, ни понимания того, насколько реально может измениться объём вывозимого мусора. Остаётся предполагать, что эта цифра выдумана. Основная же идея закупок состоит в фиксации компаний и обязательств города перед ними. На город фактически вешается обременение. Это такая красивая бизнес-схема и публичное насмехательство над здравым смыслом.

Креков считает, что оспорить проведённые конкурсы практически невозможно, поскольку для этого в ФАС должны были бы поступить жалобы от недовольных непосредственных участников закупок.

Действительно, по данным «Октагона», в центральное управление ФАС направлялась как минимум одна жалоба от юридического лица, однако в силу того, что оно не подавало заявку на участие в конкурсах, это обращение было проигнорировано.

Анна Таволга