 

В КНР заподозрили США во лжи с высадкой на Луне из-за скафандров

27.09.2021, 10:16, Разное
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Успешное приземление на естественный спутник Земли китайской космической станции «Чанъэ-4» поставило под сомнение правдивость слов правительства США о полетах астронавтов NASA на Луну. Такие данные были представлены экспертами из Китая.

За последние годы Китай добился большого прогресса в сфере космических исследований, и ярким тому подтверждением является программа «Чанъэ». В рамках последней китайские ученые отправляют на Луну автоматические станции с целью изучения поверхности естественного спутника Земли. По словам китайских аналитиков, ввод в строй одной из таких станций обернулся довольно неприятными последствиями для США, их в очередной раз заподозрили в мошенничестве с высадкой на Луне. Об этом сообщает издание Sohu.

– Высадка американцев на Луну могла оказаться мошенничеством, — пишут китайские журналисты.

В КНР заподозрили США во лжи с высадкой на Луне из-за скафандровАвторы Sohu отметили, что китайская станция «Чанъэ-4» совершила успешную посадку на Луне, в результате чего на поверхности спутника Земли начал работу луноход «Юйта-2». Условия, в которых ему пришлось работать, вновь заставили сомневаться в правдивости слов американского правительства насчет его знаменитой лунной программы «Аполлон».

Согласно официальной версии США, в период с 1969 по 1972 годы состоялось шесть высадок американских астронавтов на поверхность Луны. NASA подтвердило слова Вашингтона различными фото и видеодоказательствами, на которых были запечатлены первые шаги людей по спутнику Земли. Однако из-за большого количества несостыковок и странностей возникли сомнения насчет их правдивости. Существует теория, что эти кадры были сняты на одной из голливудских студий.

– Перепады температур на Луне составляют 300 градусов из-за этого китайскому луноходу приходится периодически переходить в спящий режим, так как техника не выдерживает столь большой разницы. В этой связи в Китае задались вопросом, каким образом столь тяжелый климат переносили американские астронавты, ведь даже “Юйта-2” вынужден приостанавливать свою работу? Или все это мошенничество, и представители США на самом деле не высаживались на Луне? — сообщают эксперты из КНР.

Ученые специально рассчитывали время высадки астронавтов таким образом, чтобы в тот момент на Луне была наиболее благоприятная температура, однако она все равно была ненормальной для человеческого тела. В США утверждают, что астронавтов спасали уникальные скафандры, но к этому объяснению также есть вопросы. Дело в том, что представители NASA не так давно признались, что не они могут в ближайшие годы вновь отправить астронавтов на Луну, так как испытают проблемы с разработкой скафандров, пригодных для работы в столь тяжелых условиях.



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