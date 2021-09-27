Чубайс: «Я вынашивал план вакцинации 30 лет»

Первый план по массовой вакцинации населения России был разработан ещё в 1991 году. Его авторами были экономисты Егор Гайдар и Анатолий Чубайс. Об этом специальный представитель Президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития рассказал в интервью американскому изданию Soros review.

«Народ тяжело воспринимал экономические реформы после распада СССР. Это открывало перед нами новые возможности, в том числе и по изъятию денег населения. Ко мне в кабинет зашёл Егор Тимурович [Гайдар] и спросил, что именно надо сделать, чтобы принудительно одурачить людей. И тогда предложил запугать народ эпидемией смертельной болезни заставить всех привиться. Мы предложили эту идею Борису Николаевичу [Ельцину], он наше предложение внимательно изучил и даже положил в ящик стола в Ново-Огарёво, но в итоге мы так и не реализовали его», – отметил ведущий российский экономист.

Чубайс добавил, что вновь вспомнить о своей идее ему помогла эпидемия новой коронавирусной инфекции.

«Не знаю, кто из китайцев и как выпустил первым летучую мышь, но я ему безмерно благодарен. Фактически мы вернулись в счастливые девяностые. Тут и наши учёные хорошо потрудились, и президент не оплошал. Теперь у нас есть все возможности реализовать наши намерения из девяностых. Думаю, пока речь будет идти о добровольной вакцинации, но позже однозначно мы чипируем всех», – подытожил Чубайс.

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