Отдельные элементы или вообще с головы до пят: главные кожаные тенденции осени и как их вписать в образ

Возможности экокожи поистине безграничны, поэтому дизайнеры с удовольствием работают с этим податливым материалом. На выходе получаются невероятно стильные и практичные вещи разнообразных фасонов и расцветок. Этой осенью каждая модница может выбрать для себя что-то новое из категории “кожаные тренды”.

Если вы являетесь сторонницей классики, выбирайте модели простого кроя нейтральных оттенков. Более смелым дамам подойдут авангардные решения в ярком исполнении. Поговорим о наиболее трендовых кожаных изделиях этой осени и выберем наилучшие сочетания.

Юбки из экокожи

Кожаная юбка – непременный атрибут поклонниц романтического стиля. Идеальным вариантом для свидания станет короткая расклешенная модель, изделия с плиссировкой или оборками. Выбирайте мягкие пастельные оттенки кожаных юбок и сочетайте их с модными белыми блузами. К образу с короткой юбкой из кожи идеально подойдут высокие сапоги, трнеч, а также пальто прямого кроя.

Для работы можно выбрать миди-юбку прямого кроя или А-силуэта. Наличие разреза или контрастных вставок приветствуется. Надевайте в комбинации с юбкой белую рубашку, блузу с объемными рукавами, водолазку или трикотажный джемпер нейтральных оттенков. Помните, что матовые текстуры прекрасно гармонируют с кожаным глянцем.

Кожаные шорты

Этой осенью нас ожидает всплеск популярности кожаных шорт. И хотя это изделие ассоциируется с летними днями, дизайнеры предлагают нам пересмотреть свой подход к составлению базового гардероба. Актуальные шорты из экокожи должны быть широкими и не очень короткими. Завышенная посадка, оборки на талии, перфорация, подвороты, красивый ремень – вот отличительные особенности трендовых изделий.

По аналогии с мини-юбками, кожаные шорты носятся с высокими сапогами, рубашками, блузами и водолазками. Если же на улице не очень холодно, вы можете носить с кожаными шортами рубашки оверсайз, пиджаки и лоферы. Трендовыми оттенками изделий являются черный, розовый, оливковый, бежевый и винный.

Брюки

Разумеется, эта осень не обойдется без стильных и практичных кожаных брюк. Сторонницы классического кроя могут вписать черные штаны из экокожи в повседневные комплекты или в офисный гардероб.

Поклонницы более смелых и интересных решений могут рассмотреть покупку мешковатых брюк-баллонов, которые идеально дополняются водолазками или лонгсливами. Носить такие изделия можно с лоферами, кроссовками и мокасинами.

Кожаная рубашка

Модная рубашка оверсайз из экокожи станет еще одним отличительным признаком наших дней. Подобное изделие можно носить, как верхнюю одежду поверх джемпера или футболки сентябрьским днем. Мягкая рубашка из экокожи не продувается и не намокает от капель дождя. При желании вы можете сделать такую рубашку элементом офисной одежды, заправив ее в брюки нейтральных оттенков.

Пиджак

И хотя кожаная куртка-косуха по-прежнему не сдает своих позиций, еще более трендовым осенним вариантом станет кожаный пиджак. Это изделие можно носить вместо блейзера или полупальто с обычными брюками, джинсами и ботильонами.

Кожаный тотал-лук

Самым распространенным советом экспертов по стилю при создании кожаного лука является слово “осторожность”. Гипюр, леопардовый принт, чрезмерное облегание или красные аксессуары – все это может сделать образ с одеждой из экокожи немного вульгарным.

Другое дело, если вы будете составлять кожаный тотал лук в монохромном варианте или с родственными друг другу оттенками. При выборе комбинезонов, платьев или кожаных двоек руководствуйтесь модными фасонами, исключающими полное облегание. Делайте ставку на аксессуары нейтральных оттенков.