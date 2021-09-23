Уход за хризантемой осенью: что нужно сделать, чтобы зима для растения была комфортной

Хризантема пользуется большой популярностью у садоводов. Есть как однолетние, так и многолетние растения. Осень является тем временем года, когда в садах цветет хризантема и радует своими красивыми и яркими цветами. Очень важно в это время года обеспечить правильный уход за растением, чтобы подготовить его к зиме.

Осенние мероприятия

Несмотря на то, хризантема не является слишком нежным цветком, однако без правильного ухода она вряд ли переживет зимние холода в открытом грунте. Начинать проводить подготовительные работы нужно с конца августа.

Предварительно нужно начать осмотр растения. Оставлять нужно только здоровые кусты. Они смогут намного легче перенести перепады температуры, а также адаптируются к морозам.

Важно удалить старую листву и стебли, так как именно здесь обитают различные садовые вредители. После цветения нужно обрезать кусты, оставив побеги длиной 5-15 см. Дополнительно нужно внести в почву удобрения, содержащие фосфор и калий. Перед тем как на улице наступят устойчивые холода, нужно полить почву.

Подготовка к зимовке

Начинать подготовительные работы в разных регионах нужно в разное время. Сроки порой зависят не только от климата, но и от сорта хризантем. Стоит дождаться того, когда куст начнет отцветать. Подготовка к зимовке может быть самой различной. Это может быть выкапывание и хранение растения в подвале или же подготовка куста в открытом грунте.

Для хранения в подвале нужно выкопать куст и оставить на 1-2 дня, чтобы почва и корни немного подсохли. Обрезать стебли с куста, оставив только черенки длиной 17-20 см. В горшок на дно насыпать сухую почву, поместить в него куст. По бокам нужно подсыпать землю в горшок. Когда почвы будет достаточно и она полностью покроет корни, нужно слегка утрамбовать ее. Черенки укоротить таким образом, чтобы над уровнем земли выступало примерно 3-5 см. Поставить горшки в подвал или любое другое затемненное и прохладное место.

Для зимовки в открытом грунте изначально под каждый куст нужно внести фосфорно-калийные удобрения. Это поможет укрепить корневую систему перед зимовкой. Чтобы куст можно было укрыть, его нужно обрезать. Над землей должны оставаться черенки высотой не более 15 см. Такую обрезку нужно проводить сразу же после наступления первых холодов.

Куст нужно очистить от веток и листьев. Если были обнаружены вредители, то обработать специальными препаратами. Укрыть кусты на зиму. Для этого нужно окучивать кусты так, чтобы они были покрыты почвой на всю высоту. С наступлением холодов можно сверху прикрыть растение пленкой или же сухими листьями.

Зимовка карликовых сортов

В теплых регионах достаточно только прикрыть растение соломой или слоем еловых веток. В более же холодных регионах нужно выкопать хризантемы, обсушить корни и удалить уже сухие и поврежденные побеги. Поместить растение в горшки с соломой или же опилками.

Поместить горшки с растениями в затемненное и прохладное место. Температура должна составлять примерно 8 градусов. Хранить таким образом до весны.

Карликовые сорта, выращиваемые в открытом грунте, нужно обрезать и выкапывать в конце осени. Один раз в месяц нужно поливать хризантему.

Основные ошибки при уходе

Есть несколько ошибок при уходе за растениями, которые совершают даже опытные садоводы. К ним нужно отнести следующие:

не выкапывать на зиму крупноцветковые сорта;несвоевременно вносить подкормку;не укрывать хризантемы, зимующие в открытой почве.

Соблюдение всех правил хранения растения поможет сохранить их в зимний период, чтобы осенью снова наслаждаться красивым цветением.

Как пересадить хризантемы на другое место?

Пересадку нужно проводить до морозов, чтобы куст успел укорениться. Оптимальным временем будет ранняя осень, чтобы растение нормально перенесло акклиматизацию и выглядело более здоровым.

Пересаживать можно только не цветущие кустики. Лучше всего делать это в пасмурные дни. Пересаживать можно только те хризантемы, у которых в прикорневой системе полностью сформировалась поросль.

Нужно заранее перекопать почву на участке. Выкопанные ямки по ширине должны быть на 1 см больше, чем корневая система растения, а глубина – в 2 раза больше. Расстояние между лунками должно составлять не менее 35 см.

Почву с грядок перемешать с компостом и торфом в пропорции 1:1 и поместить снова в ямки. Сделать в лунке углубление размером как корень растения. Поместить хризантему и полить водой, примерно 1-3 л. Когда вода полностью впитается, нужно присыпать корневую систему землей и немного утрамбовать.