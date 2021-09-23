“Неопалимая Купина” от пожаров, “Вратарница” от врагов: какие иконы следует вешать над входом в дом и почему

Православные иконы наполняют пространство светлой энергией. Чаще всего их располагают в иконостасе в восточной части дома. Но в некоторых случаях иконы допускается вешать и над входной дверью. Корни этой традиции уходят вглубь веков. Наши предки вешали образа над дверью для того, чтобы защитить дом от недоброжелателей, пожаров, несчастий и врагов.

Иконы над входом: какие можно вешать

Считается, что над входной дверью можно размещать как одну, так и несколько икон. Можно их размещать прямо над дверным проемом или напротив входа в дом. Чаще всего верующие размещают иконы:

“Спас Нерукотворный”.Казанской Божьей Матери.”Неопалимая Купина”.”Вратарница”.”Нерушимая стена”.Семистрельная икона Божией Матери.Архангела Михаила.Божией Матери “Остробрамская”.”Непроходимая дверь”.Ангелов Хранителей.

“Спас Нерукотворный”

Известно, что в давние времена эта икона висела в нише над входными воротами города Эдессы. Чудотворная икона обеспечивала жителям Эдессы надежную защиту от врагов.

Согласно легенде, нерукотворный образ Спасителя проявился чудесным образом на полотенце, когда умывшийся Иисус отер им лицо. Правитель Эдессы по имени Авгарь, который сильно болел, глянул на образ и сразу исцелился. Он приказал богато украсить полотенце и разместить его над воротами города, чтобы образ помогал каждому. Считается, что этот образ может надежно защитить жилище искренне верующего человека от проникновения врагов и недоброжелателей.

Защита дома и семьи: икона Казанской Божией Матери

Этот чудотворный образ был найден после пожара в городе Казани. Девочке Матроне в сне явилась Богородица, приказала пойти на пепелище и отыскать там икону. Матрона рассказала о своем сне матери, но та ей не поверила. На следующую ночь девочке снова приснилась Божия Матерь. Но и на этот раз мать Матрены не захотела идти на пепелище.

На третью ночь во сне девочки Богородица выглядела настолько расстроенной, что Матрона приложила все усилия для того, чтобы мать отвела ее в нужное место. На пепелище лопата девочки ударилась обо что-то твердое. Это оказалась икона Божией Матери. Считается, что образ Казанской Божией Матери, будучи подвешенным над дверью, оберегает дом от пожара и от проникновения злых людей.

“Неопалимая Купина”

В православии в основе сюжета этого образа лежит библейская легенда о несгорающем кусте, который видел Моисей. Согласно православным представлениям, “Неопалимая Купина” является символом Божией Матери. Как куст не сгорел в пламени, так и Богородица не была опалена Святым Духом, когда приняла во чрево Спасителя. Как и Казанская Божия Матерь, “Неопалимая Купина” оберегает дом от пожара.

Икона Божьей Матери “Остробрамская”

Эту святыню почитают как католики, так и православные. Неизвестный мастер написал Богородицу погруженной в тихое созерцание. В 1849 году к иконе были добавлены полумесяц и две короны.

С 17 века этот образ хранится в часовне над воротами столицы Литвы Вильнюса. Чудотворный образ неоднократно спасал город от эпидемий, пожаров, осад и набегов. Считается, что такую же защиту икона Божьей Матери “Остробрамская” дает и дому верующего. Икона защищает от болезней, пожара, врагов. Также чудотворный образ дарует процветание и достаток.

“Нерушимая стена”

Эта мозаичная икона, на которой Богородица воздевает руки к небу, находится в Киеве в Софийском соборе. Считается, что “Нерушимая стена” способна защищать дом от врагов надежнее всего. Вешать этот образ можно не только над дверью, но и напротив входа в жилище.

Название “Нерушимая стена” икона Богородицы получила за то, что уже около 800 лет остается неповрежденной вместе с той стеной, на которой висит, хотя другие части храма в течение веков разрушались и снова восстанавливались.

Человек с недобрыми намерениями войти в дом, над дверью которого висит эта икона, сможет, но будет чувствовать себя в нем очень неуютно. Затем враг уйдет и больше никогда не вернется.

“Вратарница” (“Привратница”)

Также ее называют Иверской иконой Пресвятой Богородицы. Согласно легенде, во времена иконоборцев (9 век) одна верующая женщина из города Никея захотела спасти образ. Она положила икону на воду в море. Ее понесло течение. Через много дней икону заметил монах из Иверского монастыря, расположенного на горе Афон (Греция). Он извлек икону из воды и принес в монастырь. Ее поместили в храме, но утром обнаружили над воротами святой обители. Несколько раз ее помещали в храм, но она каждый раз снова обнаруживалась над воротами. Поэтому ее назвали “Вратарница”. Икона убережет вас от врагов и любого зла, не позволив ему проникнуть в дом.

Иконы Ангелов Хранителей

Для защиты дома можно повесить над дверью и икону своего Ангела Хранителя. Его имя несложно будет определить по дате рождения или по имени, данному при крещении. Допускается также выбирать Ангела Хранителя по своему желанию. Выбор нужно делать на основе той цели, которая преследуется.

Можно повесить над дверью даже несколько икон Ангелов Хранителей. Один из них будет защищать от болезней, другой спасет от врагов, третий защитит от семейных ссор. Иконы Ангелов Хранителей над дверным проемом вешают обычно рядом с иконами Спасителя, Богородицы или святых.

Икона Архангела Михаила

Часто говорят: “Архистратиг Михаил”. Этот святой считается полководцем воинства ангелов. Именно он охранял ворота Рая, низверг в преисподнюю Люцифера, сражался с демонами. Считается, что особенно хорошо он защищает от бед моряков и солдат. Икона Архангела Михаила помогает защититься от грабителей, внутренних и внешних врагов, стихийных бедствий.

Семистрельная икона Божией Матери

На этой иконе можно видеть Деву Марию без Сына. В руках она держит 7 стрел (4 слева и 3 справа). Этот образ напоминает всем верующим о величайшей жертве, принесенной Богородицей, а также о том, что Она страдает от того, как ведут себя люди (ссорятся, обманывают, воюют, убивают друг друга). Эта икона помогает обрести в семье мир и счастье, защищает от людской зависти, интриг, всевозможных козней и плохих намерений.

Главное — вера

Священнослужители считают, что иконы, включая и размещенные над дверью, нельзя воспринимать в качестве обычных оберегов от злых сил. Подобная традиция является не христианской, а языческой.

Поможет христианская икона над дверью только в том случае, если хозяева жилища искренне верят в Бога, почитают Богородицу и святых. Искать защиты от врагов и несчастий нужно не у иконы, а у Бога. Через иконы верующим людям лишь посылается божья благодать.