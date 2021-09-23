 

Носки при стирке точно не потеряются: в каком виде нужно загружать их в машинку (хитрость)

23.09.2021, 15:52, Разное
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Красивая чистая одежда – это залог хорошего самочувствия. Особенного ухода требуют носки. Менять их нужно практически каждый день, ведь ноги в закрытой обуви потеют, а в открытой подвергаются воздействию дорожной пыли. Носки – вещь необходимая, но в доме они почему-то постоянно теряются. Довольно часто это случается при машинной стирке. Чтобы этого не происходило, воспользуйтесь одной хитростью.

Вечная пара

Носки по размеру гораздо меньше футболок, кофт, штанов. Если носок упал за корзину с бельем, хозяйка может его просто не заметить. Часто бывает и так, что теряется только один носок из пары, а другой лежит на виду. Как быть, чтобы этого не случалось?

Просто не нужно складывать их по отдельности.

Положите один носок на другой перпендикулярно (крест-накрест). Тот носок, который снизу, завяжите узлом вокруг того, который сверху. Весь процесс занимает несколько секунд. Можно связывать носки попарно и другими удобными для вас способами.

Такой импровизированный “бантик” не затеряется в куче штанов и футболок. Кроме того, по размеру “бантик” гораздо больше, чем один носок. Его легче заметить, если он случайно выпал из корзины. Стирать их в машинке очень удобно. Они не теряются, вся грязь хорошо отстирывается. После этого конструкцию можно развязать. Сушить носки лучше по отдельности.

Как только они высохнут, их нужно сложить по парам и тоже соединить любым удобным способом. Тогда они точно никогда не потеряются.



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