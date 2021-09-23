Расходы на инаугурацию президента России в 2024 году составят 53,6 миллиона рублей

На процедуру инаугурации президента РФ в 2024 году проектом трехлетнего бюджета предусмотрено выделение выделение 53,6 миллионов рублей, сообщается в записке к проекту бюджета.

— Увеличение бюджетных ассигнований… на реализацию мероприятий, связанных с инаугурацией вновь избранного президента РФ в 2024 году на 53,6 миллиона рублей, — говорится в документе.

Напомним, в 2024 году в России пройдут выборы главы государства.

Помимо этого, ЦИК РФ получит дополнительно 13,42 миллиарда рублей на подготовку и проведение выборов президента РФ. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

— Бюджетные ассигнования по направлению «Центральная избирательная комиссия РФ» в 2022 году составят 6 703,7 млн рублей, в 2023 году — 37 319,2 млн рублей, в 2024 году — 4 156,9 млн рублей, — сообщается в документе.

Отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом №385-ФЗ, увеличены в 2022 году на 2 716 млн рублей, в 2023 году — на 13 455,4 млн рублей. В 2024 году они уменьшены по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2023 год, на 33 162,3 млн рублей.

Как следует из документа, на изменение расходов повлияло увеличение бюджетных ассигнований «на подготовку и проведение выборов президента РФ в 2023 году на 13 426,7 млн рублей».

Также больше средств выделят на изготовление и поставку КОИБ в 2022 году, на это потребуется дополнительно 2 830 млн рублей.

Дополнительные средства выделят на оплату труда в связи с индексацией в 2024 году (71,6 млн рублей ежегодно) и на автотранспортное обслуживание работников ЦИК РФ в 2022-2024 годах (на 28,8 млн рублей ежедневно).

Согласно документу, планируется уменьшить количество бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение президентских выборов в 2024 году «в связи с завершением мероприятий» на 33 233,8 млн рублей.

Также запланировано выделение меньшего объема средств «на автотранспортное обслуживание работников ЦИК в связи с передачей бюджетных ассигнований управлению делами президента в 2022 году на 142,7 млн рублей».

Источник: 2024.press