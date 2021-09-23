НЛО пролетел мимо истребителей на авиашоу в Великобритании и попал на видео

19 сентября 2021 года, невероятно быстрый НЛО пролетел мимо истребителей во время авиашоу в Чорли (Великобритания).

Это уже не первый случай, когда скоростной НЛО во время авиашоу демонстративно пролетает мимо истребителей. Подобный случай произошел ранее, 28 августа 2021 года во время международного авиасалона в Онтарио (Канада).

Важно то, что эти объекты удалось очевидцам запечатлеть на видео и впоследствии рассмотреть этот загадочный объект, так сказать, во всех деталях. У этого «английского» НЛО, как и в случае в Канаде, также отсутствуют крылья и не виден двигатель.

Уфологи задаются вопросом: почему эти НЛО появляются во время авиашоу?

Некоторые исследователи считают, что НЛО намеренно обозначают себя, чтобы заявить о себе. Другие считают, что объекты таким образом демонстрируют свое преимущество перед человеческими технологиями, как бы намекая – кто здесь «хозяин».