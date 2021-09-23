Вещие сны бразильского ясновидящего

Он называет точные даты, многие его предсказания сбываются с пугающей точностью. Но откуда он это знает? На родине бразильского ясновидца Жуселино Нобрега де Луса считают духовным наследником самого Нострадамуса, самого знаменитого предсказателя в истории человечества.

Наследник Нострадамуса

Жуселино Нобрега де Лус получает откровения во сне. Он не зарабатывает на своих предсказаниях, а помогает людям в свободное от работы время. Получив видения об опасных событиях, сообщает тем, кого это касается:

«Моя способность видеть будущее появилась неожиданно, когда мне было 9 лет. Я стал видеть события и записывать их. И делаю это до сих пор».

Он предсказал десятки катастроф в Бразилии и во всём мире, предупредил о тайфуне на Филиппинах, заболеваниях, пришедших к нам из Китая. О чём ещё он хочет поведать миру?

Политики, будьте осторожны!

Совсем недавно Жуселино поведал миру об угрозе, нависшей над президентами Филиппин, Аргентины и США. Особенно дела плохи у американцев. Их страна, по мнению бразильского сновидца, буквально наводнена террористами, которые прибывают в США с волной мигрантов. Там их больше, чем в Европе.

«Над США постоянно висит страшная угроза. На их территории 3500 террористов. Как американцам не жить в постоянном страхе? Эти люди там находятся как солдаты, готовые убивать по заказу».

Кто и когда развяжет Третью мировую войну?

Это кажется невероятным, но у бразильского Нострадамуса 80 подтверждённых предсказаний. Он действительно знает, что говорит, и сейчас Жуселино утверждает – всему человечеству грозит реальная опасность:

«Я вижу, что население Земли к 2043 году сократится на 80%. Если человечество будет и дальше идти путём разрушения, это обязательно случится».

Причины – новые болезни, разрушение природы, войны. Третья мировая неизбежна и бразильский предсказатель знает даже точную дату её начала:

«Это произойдёт 16 марта 2040 года примерно в 18:30. Начнётся война между Северной Кореей и США. Не знаю, кто ударит первым, но ракеты полетят с обеих сторон».

Но есть и хорошая новость – война не уничтожит весь мир. Но она затронет многие страны и убьёт миллионы людей:

«Население нашей планеты – почти восемь миллиардов человек. В первые несколько дней погибнут 30 миллионов, потом цифра достигнет миллиарда».

Адское пекло

Жуселино считает, что большую опасность несёт сам человек, его безответственное отношение к окружающей среде. Если потепление продолжится теми же темпами, как сейчас, мы начнём массово вымирать уже через несколько лет:

«К 2023 году средняя температура достигнет 73 градусов тепла. Только представьте, сегодня максимальная отметка – 51 градус. Мы испечёмся заживо. И это затронет всё человечество. Никто такого не выдержит».

Извержение Везувия

Наследник Нострадамуса Жуселино де Лус совпадает в своих пророчествах с учителем. В одном из своих катренов французский ясновидец предсказал извержение вулкана Везувия в первой четверти ХХI века:

«Котёл подземный спящий проснётся, не будет спасения римскому царству».

Бразильский предсказатель утверждает, что новое извержение не за горами. Оно будет сотрясать южную Европу в течение пяти дней. Погибнут тысячи людей. Де Лус даже писал об этом итальянскому правительству, но ему так никто и не ответил:

«Нострадамус всё предвидел. Везувий – котёл, полный лавы и готовый взорваться. Совсем скоро он войдёт в активную фазу, которая затронет всю Европу».

Ждите опасностей свыше

В одном из своих недавних сновидений бразилец увидел страшные разрушения, идущие из космоса:

«В ближайшее время к нам прилетят враги из космоса. В 2036 году это будет астероид Апофис, который приблизится к Земле на угрожающе опасное расстояние. В 2155 году – ещё более крупный объект, который может столкнуться с Землёй».

Земля уцелеет, но столкновения вызовут ужасные последствия – землетрясения, бури, цунами, миллионы погибших. А ведь и у Нострадамуса есть зашифрованные предупреждения о «двух огненных небесных змеях», которые явятся на Землю с интервалом в 119 лет.