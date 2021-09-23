Выплакать все слезы за месяц и перебить посуду: свадебные ритуалы в разных странах мира

Во все времена свадьба являлась архиважным событием. Вероятно, поэтому эта церемония имеет множество традиций как и в развитых государствах, так и в странах третьего мира. Причем есть ритуалы привычные и вполне понятные, а есть и такие странные, что не сразу ясно, смеяться или плакать. О свадебных обычаях в разных странах мира поговорим ниже.

Смешные свадебные ритуалы

Иногда кажется, что сама свадьба – один сплошной ритуал, исполняемый поэтапно. Одни такие традиции полны глубокого смысла, другие отрицают само слово «смысл», а третьи демонстрируют, что выкуп невесты или покупка первого куска свадебного торта – обычная детская забава.

Свадебные традиции, которые могут кого угодно рассмешить:

Битье посуды. В западных регионах Германии за пару недель до свадьбы к новобрачным в гости приходят самые близкие друзья, которые тот час же начинают бить всю посуду в доме. Невеста и жених подметают черепки и осколки под жизненные поучения и улюлюканье. Конечно, они заблаговременно прячут самую дорогую посуду, а для мероприятия приобретают ту, что подешевле. Месяц слез. В Китае есть народ туцзя, который к брачным церемониям готовится заранее. Невесты до заключения брака плачут ежедневно в течение целого месяца. С причитаниями, много и громко. Считается, что чем больше выревут будущие жены, тем меньше они будут плакать с мужьями. Плевание. Масаи в Кении регулярно плюются. Плевки приходятся на ладони при рукопожатии, на новорожденных, на презенты при вручении и даже на девушку перед поцелуем. Кенийцы считают, что только так можно отогнать злых духов.Отказ от мытья. На островах Индонезии до венчания нельзя мыться. Причем сроки разные: минимум – 3 дня, максимум – месяц. Если новобрачные будут соблюдать гигиену, то их брак постигнут измены, да и разведутся они быстро. Логика неизвестна.

Вы можете веселиться, читая про эти необычные ритуалы. Важно не расстраивать этим тех, кто их соблюдает.

Традиция Китая

Кроме ежедневного плача, о котором мы говорили выше, в Китае есть еще один обычай. Согласно традиции, жених перед свадьбой должен обстрелять свою будущую жену. Правда, не из артиллерийского орудия, а из лука при помощи стрел без наконечников. Как правило, будущий супруг делает 3 выстрела, а после ломает стрелы в знак счастливой и безбедной семейной жизни.

Традиция Шотландии

В этой стране накануне бракосочетания невесту обливают помоями, забрасывают отходами и прочим мусором. После ее привязывают к дереву на 2-3 часа. Считается, что если новобрачная сумеет с гордостью перенести эти тяготы, то она сладит и с семейной жизнью (это и есть большая правда).

Ритуал Германии

Кроме традиции, описанной выше, в Германии есть еще и такой ритуал: едва обменявшись клятвами, молодожены берут в руки пилу и вместе распиливают заранее подготовленное бревно. Гости наблюдают за происходящим. Эта традиция символизирует семейную жизнь, когда приходится трудиться вместе.

Испанская традиция

В этой стране жених перед свадьбой дарит невесте 13 золотых монет, демонстрируя таким образом свою готовность поддерживать будущую жену материально и морально. Невеста в знак той же готовности эти монеты возвращает жениху. Монет именно 13 ввиду того, что они символизируют 12 апостолов и Христа.

Традиция Польши

Поляки перед свадьбой продают танец с невестой. Подружки новобрачной собирают поступающие деньги, молодая танцует. После молодожены тратят полученные средства во время медового месяца.

Ритуал Дании

Одна из свадебных традиций этой страны выглядит так: в правом носке жениха просто проделывают дырку. Считается, что на парня в дырявых носках никто не позарится. Вторая свадебная традиция многих повергает в шок: если невеста выйдет из комнаты, где справляют свадьбу, прочие дамы начинают целоваться с ее избранником. То же самое происходит, если жених покинет помещение: пока он отсутствует, невесту целуют все. Рваный носок, судя по всему, не спасает будущего мужа от женского внимания.

Традиция Болгарии

В этой стране мужчины предлагают руку и сердце достаточно просто – швыряют яблоком в любимую. Поэтому осчастливленной нужно быть очень изворотливой, чтобы случайно не получить в глаз.

Индийский ритуал

Ранее в Индии браки заключали с деревьями. Этот нелепый свадебный ритуал породил иной обычай: в Индии младший сын не может жениться раньше старшего. И все же если у младшего брата завязывались отношения, то старший женился на дереве. После, срубив «жену», он становился вдовцом. Таким образом все традиции соблюдались без моральных потерь.

Ритуал Нигерии

Здесь за год до свадьбы невеста уходит жить в отдельный дом. Там она живет безо всякой физической активности. Родня невесты таскает ей вкусности, как можно более калорийные. В Нигерии замуж выходят толстушками, ведь худышкам в семейной жизни не бывает счастья (в этом нигерийцы уверены).

Стран очень много, ритуалов – еще больше, молодых пар и вовсе не сосчитать, а любовь – одна. Берегите ее, и пусть это станет обычаем вашей совместной жизни.