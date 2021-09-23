Как правильно ухаживать за крыжовником осенью и какие удобрения нужны растению

Если правильно выбрать удобрение для подкормки крыжовника осенью, то можно рассчитывать на богатый урожай полезных и вкусных ягод. Качество и количество урожая во многом зависит от ухода за растением. Осень является идеальным временем для внесения подкормок, так как это один из важных пунктов для закладки будущего урожая. Вот как можно подкормить крыжовник и другие советы по уходу за растением.

Правильный уход

После процесса плодоношения ягодные кустарники нуждаются в грамотно проведенном уходе. Это поможет подготовить растения к зимовке и обеспечить высокий уровень урожайности.

Обрезка

Она нужна для формирования кроны крыжовника и стимулирования роста новых побегов. При отсутствии контроля ветки будут расти совершенно хаотично, с них сложно будет собирать ягоды, и они будут достаточно мелкими и кислыми.

Есть несколько вариантов обрезки, а именно омолаживающая, санитарная и формирующая. Санитарную проводят для удаления сломанных, старых и поврежденных веток. Выполнять ее нужно в первые годы роста кустарника.

Омолаживающая обрезка проводится для стимулирования роста побегов. Для этого удаляют все ветки до сильной боковой почки и оставляют пеньки по 7-8 см.

Формирующая обрезка дает возможность стимулировать появление новых ответвлений. Она требуется для формирования правильной кроны. Для получения большого урожая требуется много света, поэтому заросший кустарник не будет хорошо плодоносить. Проводить обрезку нужно в конце октября, иначе во время оттепели начнут расти новые побеги, и растение не сможет перенести зиму.

Какие есть виды удобрений

Есть различные варианты подкормки, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки при их использовании.

Органические и минеральные удобрения можно применять по отдельности или же смешивать. К органическим нужно отнести компост, навоз, золу, помет птиц, то есть это вещества натурального происхождения.

Против бактерий и грибка стоит использовать калий и фосфор. Есть также множество различных средств химической промышленности. Они хорошо сбалансированы и помогают восполнить недостаток определенных элементов.

Азотные удобрения

К таким подкормкам нужно отнести аммиачную селитру. Она содержит в своем составе примерно 35 % азота. Еще хорошими средствами являются аммофос, натриевая селитра, сульфат аммония.

Для осенней подкормки крыжовника не рекомендуется применять азотные удобрения, даже есть явные признаки недостатка этого вещества, в частности такие как прекращение роста побегов и пожелтение листьев.

Азот может спровоцировать активное наращивание зеленой массы. Это приведет к нарушению периода подготовки растения к зимовке. Крыжовник утратит свойства противостоять морозам.

Фосфорные удобрения

В качестве фосфорных подкормок обычно применяют суперфосфат, который содержит примерно 25 % фосфорной кислоты. Расход этого средства составляет примерно 70 г на 1 кв. м.

Также можно выбрать комбинированную подкормку, которая состоит из фосфора с добавлением различных элементов, в частности таких как молибден, марганец и бор. Может также присутствовать аммиак в небольших количествах. Расход такого удобрения составляет примерно 30 г на 1 кв. м.

Калийные удобрения

Выпускаются такие подкормки в виде сернокислого и хлористого калия. Это очень важные удобрения для растений. Для подкормки крыжовника осенью используют сернокислый калий.

На один куст достаточно будет всего лишь одной грудки препарата. Источником калия служит также калимагнезия. Это вещество дополнительно содержит магний.

Зола

К хорошим минеральным удобрениям стоит отнести золу. Она содержит фосфор, калий и другие важные вещества для питания и подкормки растения. Особенностью золы является отсутствие азота.

Кроме того, она не относится к токсическим веществам. На 1 кв. м нужно вносить примерно 250 г золы. Для молодых кустов растения потребуется примерно 1/3 этого количества.

Компост

Получается это вещество из животных и растительных остатков. Для перегноя различные отбросы складываются в специальные отсеки, где они затем разлагаются. В результате получается качественный перегной.

Навоз

Это удобрение пролонгированного действия. Его воздействие может наблюдаться в течение нескольких лет после внесения. В составе навоза содержится калий, азот, фосфор.

Наибольшее количество питательных веществ содержится в лошадином навозе или же крупного рогатого скота.