 

Авария на АЭС Фукусима-1. 11 марта 2011 года

23.09.2021, 7:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Авария на АЭС «Фукусима I» – радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES), произошла после землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, в которых, в общей сложности, погибли почти 21 тысяча человек.

Ее причина в том, что системы охлаждения вышли из строя и топливные стержни расплавились на электростанции. Отказ вызвал значительный выброс радиоактивных веществ.

Это была крупнейшая экологическая и ядерная катастрофа со времени взрыва реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Кроме того, это крупнейшая катастрофа в Японии со времен Второй мировой войны.

Авария на АЭС Фукусима-1Для справки! Число погибших оценивается в 19 тысяч человек. Не были найдены тела 2,6 тысяч граждан. Более 3 тысяч людей погибли в результате ухудшения условий жизни из-за катаклизма.

Японская парламентская комиссия расследовала аварию на АЭС, после чего вынесла обвинительный вердикт. Основание – наличие сговора между правительством, регулирующими органами и частным оператором Tepco, а также отсутствие управления со стороны указанных сторон. Эти стороны были признаны виновными в нарушении права нации на безопасность от ядерных аварий.

По мнению ряда членов комиссии, авария на АЭС была явно искусственной. Все стороны, которые признаны виновными, не смогли правильно разработать самые основные требования безопасности, такие как оценка вероятности ущерба, подготовка к сдерживанию побочного ущерба от такого стихийного бедствия и разработка планов эвакуации для населения в случае серьезного выброса радиации.

Одной из причин большого количества жертв комиссия признала безответственность регулирующих органов. Именно их небрежность и неспособность в течение многих лет принимать адекватные меры против ядерной катастрофы, отсутствия действий со стороны предыдущих правительств и регулирующих органов, сосредоточенных на урегулировании кризисов, повлекли смерти, которых можно было избежать.

Центральное правительство не смогло сообщить о серьезности аварии. Только 20% жителей города, в котором расположена АЭС, знали об аварии. Из 3-километровой зоны было приказано эвакуироваться вечером 11 марта в 21:23.

Была большая путаница в вопросах эвакуации, вызванная длительными распоряжениями и приказами о предоставлении убежища. Некоторые жители были эвакуированы в районы с высокой дозировкой, поскольку информация о радиационном мониторинге не была предоставлена.

В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта. На территории станции продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.

Источник: ecoli.me



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.04 / Мнение: Что Путин сказал Меркель про Навального?

02.03 / Ученые создали долговечный респиратор на основе графена

30.05 / Как не допустить появления пыли: простое средство из уксуса и другие хитрости

02.02 / Мнение: Замах не оправдался.

21.01 / В Москве закрыли вестибюль станции метро из-за подозрительной сумки

16.11 / Версия: Карабахская война обнажила слабое место российской армии

21.05 / На четвертый сезон конкурса “Лидеры России” подано 173 тысячи заявок

04.05 / Патриарх обличал не ту тиранию

30.06 / Звезда сериала “Воронины” Дужников сделал трогательное фото с семьей: Всегда грустно уезжать

14.10 / Жительница Великобритании впала в кому и забыла 20 лет жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика