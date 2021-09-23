Авария на АЭС Фукусима-1. 11 марта 2011 года

Авария на АЭС «Фукусима I» – радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES), произошла после землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, в которых, в общей сложности, погибли почти 21 тысяча человек.

Ее причина в том, что системы охлаждения вышли из строя и топливные стержни расплавились на электростанции. Отказ вызвал значительный выброс радиоактивных веществ.

Это была крупнейшая экологическая и ядерная катастрофа со времени взрыва реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Кроме того, это крупнейшая катастрофа в Японии со времен Второй мировой войны.

Для справки! Число погибших оценивается в 19 тысяч человек. Не были найдены тела 2,6 тысяч граждан. Более 3 тысяч людей погибли в результате ухудшения условий жизни из-за катаклизма.

Японская парламентская комиссия расследовала аварию на АЭС, после чего вынесла обвинительный вердикт. Основание – наличие сговора между правительством, регулирующими органами и частным оператором Tepco, а также отсутствие управления со стороны указанных сторон. Эти стороны были признаны виновными в нарушении права нации на безопасность от ядерных аварий.

По мнению ряда членов комиссии, авария на АЭС была явно искусственной. Все стороны, которые признаны виновными, не смогли правильно разработать самые основные требования безопасности, такие как оценка вероятности ущерба, подготовка к сдерживанию побочного ущерба от такого стихийного бедствия и разработка планов эвакуации для населения в случае серьезного выброса радиации.

Одной из причин большого количества жертв комиссия признала безответственность регулирующих органов. Именно их небрежность и неспособность в течение многих лет принимать адекватные меры против ядерной катастрофы, отсутствия действий со стороны предыдущих правительств и регулирующих органов, сосредоточенных на урегулировании кризисов, повлекли смерти, которых можно было избежать.

Центральное правительство не смогло сообщить о серьезности аварии. Только 20% жителей города, в котором расположена АЭС, знали об аварии. Из 3-километровой зоны было приказано эвакуироваться вечером 11 марта в 21:23.

Была большая путаница в вопросах эвакуации, вызванная длительными распоряжениями и приказами о предоставлении убежища. Некоторые жители были эвакуированы в районы с высокой дозировкой, поскольку информация о радиационном мониторинге не была предоставлена.

В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта. На территории станции продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.