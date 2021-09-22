Брюнеткам, блондинкам, шатенкам: лучшие варианты осеннего балаяжа для дам любой “масти”

Мелирование в технике балаяж является просто роскошным вариантом для девушек с совершенно любым цветом волос, так как помогает придать образу особую притягательность и сделать образ ярким. Какой бы ни была ваша прическа и цвет волос, в любом случае можно подобрать идеальный вариант мелирования для себя.

Что собой представляет эта техника?

Техника балаяж появилась еще во Франции в 1970-х годах. Она характеризуется тем, что краска наносится кистью или же руками на несколько сантиметров ниже корней, тонко осветляя пряди.

В отличие от других вариантов мелирования, не нужно оборачивать пряди алюминиевой фольгой. Иногда волосы помещают под полиэтиленовую пленку, но только лишь сверху. Окрашивание проводится не от корней, а на несколько сантиметров ниже.

Мелирование является своего рода контурной коррекцией волос. Благодаря такой технике можно немного осветить лицо в определенных точках, делая черты лица более гармоничными, придавая практически мгновенный омолаживающий эффект.

Для блондинок смешивают несколько золотых и платиновых тонов, чтобы добиться эффекта гладкости на волосах. Если пряди каштановые, то оттенки блонда наносятся от середины волос к концам, уделяя особое внимание передним прядям. Для брюнеток можно сделать каштановый балаяж, чтобы получить более естественный результат или же осветлить немного пряди.

Особенно эффектно смотрится такое окрашивание на длинных волосах, так как получается красивый эффект градиента. Вот несколько великолепных вариантов мелирования.

Балаяж в медных тонах

Эта техника окрашивания (главное фото) отлично подойдет для брюнеток. Вместо того, чтобы выбирать светлые тона, стоит подобрать вишнево-коричневый оттенок, который идет от середины волос и до кончиков.

Стрижка каре

Отлично смотрится мелирование на волосах средней длины. Градиент может быть не настолько тонким, как при окрашивании длинных волос, но все равно выглядит он великолепно.

Длинные волосы

Это просто отличный вариант для мелирования при помощи техники балаяж. Градиент получается достаточно тонким, эффектным и красивым.

Вьющиеся пряди

Балаяж отлично подходит не только для прямых, но и для вьющихся волос. Кудряшки красиво смотрятся с градиентом, который помогает сделать пряди более легкими, живыми и просто фантастическими. Более светлый оттенок помогает немного оживить волосы и сделать внешний вид более ярким.

Балаяж для блондинок

Если хочется сделать светлые пряди более красивыми и динамичными, стоит добавить жемчужно-золотой оттенок. Эффектно смотрится такой цвет на средне- или темно-русых волосах. Чтобы добиться максимально хорошего результата, нужно осветлить пряди не более чем на 2-3 оттенка от основного цвета.

Балаяж для брюнеток

Нежные блики в светло-коричневых и золотистых тонах помогут придать прядям более эффектный вид. Если у вас темные волосы, то стоит выбирать более мягкие тона, в частности, такие как мед, карамель или лесной орех. Отлично смотрятся рыжеватые оттенки.

Балаяж для каштановых волос

Это мелирование поможет придать больше жизни и красивого блеска каштановым прядям. Оно отлично подходит для тех, кто хочет мягко изменить оттенок волос при минимальном уходе. Можно выбрать один из множества коричневых оттенков, чтобы придать волосам красивое сияние.

Балаяж для рыжих

Такое мелирование отлично подойдет как для натуральных, так и для окрашенных рыжих волос. В таком случае красный цвет на определенных прядях становится более светлым и получается красивый эффект.

Балаяж для седых волос

Если хочется сохранить естественный цвет седых волос, то стоит отдать предпочтение технике балаяж. Красивые блики помогут сделать тон более естественным.