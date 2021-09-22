Многие готовят на ужин, но мало кто догадывается сделать на зиму: закатываем фаршированный перец

Фаршированный болгарский перец делают не только на ужин. Его можно заготовить на зиму в стеклянных банках. В качестве начинки хорошо подойдет овощная смесь из белокочанной капусты, моркови, лука и свежей петрушки.

Что нужно

Для приготовления заготовки потребуются следующие ингредиенты (на 2 банки объемом 2 л):

1 кг капусты;2 кг перца сладкого (любого цвета);3 штуки репчатого лука;300 г моркови;5 зубчиков чеснока;1 острый перец;по 6 штук перца черного горошком в каждую банку;25 г петрушки свежей.

Для маринада:

2 л воды;2 ст. ложки соли;200 г сахарного песка;180 мл уксуса (9 %);100 мл растительного масла.

Подготовка фаршированного перца

1. Сначала нужно вымыть и очистить все овощи. Из сладкого перца удалить семена.

2. Измельчить овощи. Лук репчатый нарезать тонкими полукольцами, чеснок – пластинками, острый перец – тонкими колечками. Морковь натереть на терке, петрушку порубить ножом, капусту тонко нашинковать.

3. В миску положить капусту, добавить морковь, лук репчатый и петрушку. Как следует смешать рукой. Для удобства надеть на руку перчатку.

4. Начинить сладкий перец приготовленной овощной смесью. Сначала наполнить каждый перец наполовину, плотно утрамбовывая, затем положить сверху пластинку чеснока и колечко острого перца (если хочется поострее, добавить два колечка). Затем доложить овощной начинки до самого верха.

5. Две двухлитровые банки вымыть с содой, сполоснуть и простерилизовать в духовке в течение 15 минут при температуре 150 градусов. Крышки бросить в кипящую воду на пять минут.

6. В банки бросить горошины перца, затем плотно уложить сладкий перец с начинкой. Если сверху осталось немного места, положить овощную начинку или кусочки сладкого перца.

Приготовление маринада

1. В кастрюлю вылить воду, поставить на огонь, добавить сахар и соль, перемешать. Варить с момента закипания примерно три минуты.

2. Затем влить в кастрюлю растительное масло и уксус. Дать закипеть и проварить еще одну минуту.

Заливка маринадом и стерилизация заготовки

Когда маринад будет готов, можно переходить к заливанию его в банки с заготовками. Заливать только кипящим маринадом. Делать это осторожно, лить на овощи, а не на стекло, иначе оно может лопнуть.

Залить маринад до самого верха и покрыть винтовыми крышками, не закручивая. Оставить так на 10 минут.

Затем взять кастрюлю, положить на дно полотенце, поставить в нее заготовки и налить теплой воды до “плечиков” банок.

Двухлитровые банки с перцем стерилизовать после начала кипения 30 минут.

Когда процесс стерилизации закончится, осторожно достать их из кастрюли и закрутить крышки. Перевернуть емкости с заготовкой вверх дном, обернуть их одеялом или пледом, оставить, пока не остынут полностью.

Готовые перцы можно убрать в погреб или прохладную кладовую, но качественная консервация позволит им хорошо храниться и при комнатной температуре.