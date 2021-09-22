22 ноября ни в коем случае не отдавайте никому невыстиранные вещи, если не хотите распрощаться с собственным счастьем: приметы и суеверия на Матронин день

На Руси считалось, что в ноябре наступает зима. Люди судили о приближении холодов по народным приметам. Они верили, что погодные изменения можно проследить по ним. К зиме Матрона ослабела от тепла. В этот день обычно бывает холодно и ветрено. Это Матрона Зимняя просит ветра севера помочь ей.

Матрона Царьградская

Святая Константинопольская жила в V веке. Ее выдали замуж, в браке родилась дочь. Регулярно посещая храм, молясь там, общаясь с верующими, святая решила, что желает посвятить себя служению Господу. Она соблюдала пост, освобождалась от греховных мыслей. Но муж был против этого, поэтому они часто ссорились.

Матрона оставляет его, дочь отдает в надежные руки и полностью посвящает свою жизнь служению Богу. Она решает поселиться в мужском монастыре, чтобы никто не смог ее преследовать. Для этого Преподобная стрижет волосы и облачается в мужскую одежду. Там она провела немало дней. Когда секрет был раскрыт, она продолжила службу в женском монастыре.

Матрона Московская

Этой блаженной не суждено было увидеть свет. Она родилась слепой. Когда Матроне исполнилось семнадцать лет, она перестала ходить. В молодости девушка путешествовала по святым местам.

Блаженная в годы советской власти лишилась крова. С подругой они отправились в город в надежде найти работу и еду. Там Матрона продолжала помогать нуждающимся.

Прожила блаженная до семидесяти лет. Позднее святая была канонизирована.

Приметы и суеверия

В прежние времена в православные праздники подавали нищим, дарили им одежду, которая в течение трех лет не надевалась, а также нужные в хозяйстве предметы.

Перед тем как раздать одежду, нужно обязательно ее постирать, иначе придется распрощаться с собственным счастьем.

Существовали различные приметы и суеверия на Матронин день:

Май будет ненастным, если в это время пойдет снег, а на небе будет много облаков.Появление утром инея на деревьях предсказывало скорые морозы.Появление тумана сулило оттепель.Когда облачное небо и идет снег, в мае будет дождливо.Хорошая погода простоит долго, если утки все еще не торопятся в теплые края.К отступлению морозов гуси выходят на лед.Будет большой урожай пшеницы в случае дождя. Утром случились заморозки – будет урожай на овес.В самое близкое время обязательно сбудется сон, который приснился на Матронин праздник. Человек, который появился на свет в этот день, талантлив и умен, наделен многими способностями.Люди, рожденные в это время, отличаются добротой. Они против насилия, за решение конфликта мирным путем.