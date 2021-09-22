 

Доктор Мясников призвал россиян делать меньше вдохов

22.09.2021, 20:11, Разное
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Популярный телеведущий и главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников предложил новый способ защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путём.

«Мы все хорошо знаем, что заражение гриппом, ОРВИ и другими инфекциями происходит через воздух. Больному достаточно покашлять или чихнуть – и вот, все, кто был рядом, оказались в группе риска. К сожалению, далеко не все россияне в период сезонного подъёма заболеваемости носят маски, часто даже человек, у которого ей симптомы, появляется в общественных местах без защиты. Но есть очень простой и доступный способ существенно снизить риск заболеть – надо делать меньше вдохов. В среднем, здоровый человек делает 15-20 вдохов в минуту. Дышите чуть реже, например, 10-15 раз, это позволит на треть снизить риск заболеть. Подобная дыхательная гимнастика очень полезна, она тренирует и лёгкие, и, что не менее важно, силу воли», – заявил Мясников в эфире телеканал «Россия-1»

При этом врач особо отметил, что уменьшение количество вдохов не отменяет обязательного ношения масок. 

«Маски носить всё равно нужно, особенно в общественных местах. Но вот дома, среди близких, тренируйте свой организм, дышите реже. Помните, что никто лучше вас самих не защитить ваш организм»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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