Наращивание ногтей – это форма подражания животным: главные табу мусульманок в макияже, одежде и парфюмерии

Большинство современных женщин в разных странах мира пользуются косметикой и парфюмерией. Представительницы слабого пола наряжаются, красятся и применяют духи для того, чтобы выглядеть привлекательно. Однако в некоторых религиях существуют запреты, которые касаются имиджа женщины. Какие табу относительно одежды, косметики и парфюмерии должны соблюдать мусульманки?

Нельзя открывать голову и обнажать различные части тела

Мусульманским женщинам не запрещается украшать себя. Однако это следует делать, не демонстрируя наготы. Последовательница ислама не должна открывать своего тела.

Женщинам разрешается обнажать лишь лицо и ладони. Остальные части тела должны быть скрыты от посторонних глаз. Запрещается носить облегающую одежду. Обтягивающие вещи демонстрируют изгибы тела. Это противоречит принципам мусульманской веры.

Запрещено чрезмерное внимание к одежде и украшениям, излишняя роскошь

Мусульманке следует избегать чересчур броских и шикарных вещей, бижутерии, аксессуаров. Согласно принципам ислама, Аллах не одобряет излишнего внимания человека к собственной внешности, считает это грехом. Роскошная одежда и дорогие украшения – чрезмерная трата времени и денег.

Не допускается ношение париков, наращивание волос, коррекция бровей и зубов, татуировки

Все эти средства используются женщинами для улучшения собственной внешности, создания привлекательного имиджа. Однако парики и наращивание волос – табу для мусульманок. Прежде всего потому, что женщинам, согласно принципам ислама, нельзя ходить с непокрытой головой.

Татуировки и коррекция бровей также не поощряются последователями религии.

Форму зубов разрешается исправлять лишь в том случае, когда необходимость процедуры продиктована медицинскими, а не эстетическими причинами.

Нельзя одеваться, как женщина эпохи джахилии

Приверженцы религии оценивают такой имидж как стремление выглядеть соблазнительно, привлекать к себе внимание посторонних, притягивать взгляды. Женщины, которые носят серьги, открывают шею и надевают на нее бусы, ожерелья и цепочки, считаются невежественными. Мусульмане относятся к таким дамам крайне отрицательно.

Нельзя носить длинные ногти и наращивать их

В исламе эти детали имиджа женщин трактуются как подражание животным или неверным.

Если представительница слабого пола исповедует мусульманство, ее ногти должны быть короткими, неброскими и иметь естественную форму.

К сожалению, сейчас многие последовательницы ислама нарушают данный запрет.

Не допускается использование парфюмерии в отсутствие супруга

Согласно мусульманским текстам, женщина, которая источает запах духов, когда находится в общественном месте без мужа, совершает прелюбодеяние. Она соблазняет тех, кто пребывает рядом с ней.

На самом деле, использование косметики, парфюмерии и бижутерии в исламе не запрещается. Приверженцы этой религии убеждены, что Аллах любит красоту. Всевышний одобряет людей, которые заботятся о чистоте тела, не пренебрегают гигиеническими процедурами и не порицает женщин, которые стараются выглядеть привлекательно. Но стремясь улучшить свою внешность, представительницы слабого пола не должны нарушать установленных религией запретов. Иначе родственники, знакомые и даже посторонние люди начнут порицать их.

Правила, о которых говорится в статье, основаны на текстах, созданных несколько веков назад. Принципы собраны из разных источников, которые связаны с мусульманской религией. Несмотря на то что эти правила являются древними, они не потеряли своей актуальности и для современных мусульманок. И определяют то, как должны выглядеть приверженцы ислама сегодня.